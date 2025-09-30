BREAKING: Data JOLTS Naik, Consumer Confidence Turun; US100 Menguat

Lowongan Kerja JOLTS AS: 7,227 juta (Perkiraan 7,2 juta; Sebelumnya 7,181 juta)



Consumer Confidence AS (CB): 94,2 (Perkiraan 96; Sebelumnya 97,4; Revisi 94,2)

US100 menguat tipis setelah rilis data campuran dari AS: angka JOLTS yang cukup solid diimbangi oleh laporan Consumer Confidence yang lebih rendah dari perkiraan dan direvisi turun oleh Conference Board. Meski demikian, sentimen di Wall Street kemarin melemah dan masih berada dalam tekanan.

Menurut Conference Board, rata-rata ekspektasi inflasi 12 bulan naik setelah tiga bulan berturut-turut melandai, mencapai 6,2% pada Agustus, naik dari 5,7% di Juli, meski masih di bawah puncak April sebesar 7%.

