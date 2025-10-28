Baca selengkapnya
21.02 · 28 Oktober 2025

BREAKING: Data Kepercayaan Konsumen AS Kuat, US500 Stabil

Inti pembahasan
Inti pembahasan
  • Indeks Keyakinan Konsumen AS (Oktober) sedikit lebih tinggi dari perkiraan
  • Indeks Keyakinan Konsumen Richmond Fed jauh lebih tinggi dari perkiraan
  • Harapan inflasi konsumen sedikit lebih tinggi di 5,9% dibandingkan 5,8% YoY pada September

Data Consumer Confidence dari Conference Board AS untuk Oktober menunjukkan hasil lebih kuat dari perkiraan, meski pasar saham hanya bereaksi terbatas.

  • Indeks Utama: 94.6 (ekspektasi: 93.75; sebelumnya: 95.6)
  • Indeks Harapan (Expectations): 71.5 (sebelumnya: 73.4)
  • Indeks Kondisi Saat Ini (Present Situation): 129.3 (sebelumnya: 125.4)

Indeks Manufaktur Richmond Fed juga menunjukkan perbaikan tajam, naik menjadi -4 dibanding -12 ekspektasi dan -17 bulan sebelumnya.

Meskipun data makro AS keluar lebih baik dari perkiraan, indeks US500 hampir tidak bereaksi, menunjukkan bahwa investor sudah mengantisipasi data kuat ini dalam harga. Beberapa analis menilai bahwa fokus pasar kini tertuju pada keputusan The Fed dan arah kebijakan moneter selanjutnya. Survei menunjukkan ekspektasi inflasi 12 bulan ke depan naik tipis menjadi 5.9% dari 5.8% di September, menandakan bahwa konsumen masih melihat tekanan harga yang tinggi dalam jangka pendek.

 

Sumber: xStation5

