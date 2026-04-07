BREAKING: Data PMI jasa Zona Euro 💡

Zona Euro (rilis final)
-
PMI Jasa: 50,2 (perkiraan 50,1; sebelumnya 50,1) — sedikit di atas perkiraan, nyaris bertahan di atas batas ekspansi
-
PMI Komposit: 50,7 (perkiraan 50,5; sebelumnya 50,5) — revisi naik kecil, ekonomi kawasan tetap berada di atas garis ekspansi
Jerman
-
PMI Jasa: 50,9 (perkiraan 51,2; sebelumnya 51,2) — sedikit di bawah ekspektasi, namun masih dalam wilayah ekspansi
-
PMI Komposit: 51,9 — sesuai dengan perkiraan, tanpa kejutan
Prancis
-
PMI Jasa: 48,8 (perkiraan 48,3; sebelumnya 48,3) — sedikit di atas ekspektasi, tetapi masih dalam kontraksi sektor jasa
-
PMI Komposit: 48,8 — sesuai dengan perkiraan, ekonomi mengalami kontraksi untuk bulan kedua berturut-turut
Italia
-
PMI Jasa: 48,8 (perkiraan 50,9; sebelumnya 52,3) — kejutan negatif besar, penurunan tajam di bawah ambang 50 dari posisi ekspansi kuat
-
PMI Komposit: 49,2 (perkiraan 51,3; sebelumnya 52,1) — sama mengecewakan, menunjukkan perlambatan aktivitas yang signifikan
Spanyol
-
PMI Jasa: 53,3 (perkiraan 50,6; sebelumnya 51,9) — kejutan positif yang jelas, sektor jasa mengalami percepatan
-
PMI Komposit: 52,4 (perkiraan 50,5; sebelumnya 51,5) — Spanyol menjadi ekonomi terkuat di zona euro pada bulan Maret
Data PMI bulan Maret menggambarkan Eropa yang sangat terpecah: Spanyol menunjukkan akselerasi yang jelas, Jerman hampir bertahan dalam ekspansi, sementara Prancis dan Italia - dua ekonomi terbesar di kawasan - telah masuk ke fase kontraksi, dengan Italia menunjukkan penurunan yang sangat tajam dibandingkan bulan sebelumnya. Bagi ECB, data ini sangat tidak nyaman di tengah inflasi yang naik ke 2,5% - bank sentral kini harus menyeimbangkan antara melawan kenaikan biaya energi dan risiko mendorong sebagian besar zona euro ke dalam resesi. Data ini mengonfirmasi bahwa guncangan energi akibat konflik Timur Tengah berdampak secara tidak merata di berbagai negara, yang semakin mempersulit penerapan kebijakan moneter tunggal untuk seluruh kawasan mata uang.
