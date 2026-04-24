BREAKING: Departemen Kehakiman AS menghentikan investigasi terhadap Powell

Jaksa AS Jeanine Pirro pada hari Jumat menghentikan penyelidikan kriminal yang melibatkan Ketua Federal Reserve, Jerome Powell. Keputusan ini membuka jalan bagi konfirmasi penggantinya di tengah kekhawatiran atas serangan Presiden Donald Trump terhadap independensi bank sentral.

Dampak dari penghentian investigasi:

Transisi Kepemimpinan The Fed: Jalan bagi Kevin Warsh untuk menggantikan Jerome Powell sebagai Ketua The Fed kini semakin jelas, setelah investigasi kriminal dihentikan.

Ruang Lingkup Investigasi: Penyelidikan kriminal akan digantikan oleh tinjauan dari inspektur jenderal The Fed, yang akan meneliti pembengkakan biaya renovasi.

Reaksi Pasar: Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat turun tajam setelah pengumuman tersebut (yield 10 tahun: dari puncak sekitar 4,34% ke 4,31%).

Yield obligasi AS 10 tahun dan Bloomberg Dollar Index terkoreksi dari level tertinggi lokal. Sumber: Bloomberg Finance LP