Pasar keuangan global akan memulai pekan ini dengan perhatian penuh terhadap data inflasi dan keputusan bank sentral utama. Setelah laporan pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang lebih kuat dari perkiraan pada Jumat lalu, dolar AS menguat signifikan dan mengurangi ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga Federal Reserve dalam waktu dekat. Namun demikian, investor masih akan menghadapi serangkaian data ekonomi penting dalam beberapa hari mendatang yang dapat memperkuat ataupun membantah narasi tersebut.

Perhatian utama akan tertuju pada:

Data inflasi CPI Amerika Serikat pada hari Rabu.

Keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa (ECB) pada hari Kamis.

Survei Sentimen Konsumen Universitas Michigan pada hari Jumat.

Dalam konteks ini, instrumen yang layak diperhatikan adalah US100, GOLD, dan EUR/USD, serta debut pasar saham SpaceX yang sangat dinantikan investor.

US100

Nasdaq memasuki pekan ini setelah mengalami koreksi dari rekor tertingginya. Antusiasme terhadap tema kecerdasan buatan (AI) memang mulai mereda untuk sementara waktu, namun ekspektasi pertumbuhan laba perusahaan teknologi besar masih tetap didukung oleh belanja modal (capital expenditure) yang besar dari para hyperscaler. Di sisi lain, valuasi sektor teknologi masih berada pada level yang tinggi, sehingga perubahan kecil dalam ekspektasi kebijakan moneter dapat memicu volatilitas yang signifikan. Peristiwa paling penting bagi Nasdaq minggu ini adalah laporan inflasi CPI Amerika Serikat yang akan dirilis pada hari Rabu.

Setelah laporan Non-Farm Payrolls (NFP) yang sangat kuat, pasar mulai mengurangi ekspektasi terhadap jumlah pemangkasan suku bunga Federal Reserve tahun ini. Apabila inflasi inti (core CPI) kembali menunjukkan tekanan yang tinggi, imbal hasil obligasi pemerintah AS berpotensi naik lebih lanjut, yang secara historis menjadi tantangan bagi saham-saham pertumbuhan yang mendominasi US100. Sebaliknya, apabila data inflasi lebih rendah dari perkiraan, harapan terhadap Federal Reserve yang lebih dovish dapat kembali muncul dan memberikan dukungan bagi sektor teknologi.

Perhatian investor juga tertuju pada rencana debut pasar saham SpaceX. IPO yang dijadwalkan pada 12 Juni tersebut diperkirakan menjadi pencatatan saham terbesar dalam sejarah pasar modal. Kesuksesan atau kegagalan IPO ini dapat menjadi indikator penting terhadap minat investor terhadap perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan tinggi di tengah kondisi pasar saat ini.

Sumber: xStation5

GOLD

Emas menutup pekan lalu di bawah tekanan akibat penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil Treasury. Laporan NFP yang kuat mengingatkan investor bahwa ekonomi Amerika Serikat masih sangat tangguh, sehingga mengurangi kemungkinan pelonggaran kebijakan moneter dalam waktu dekat. Ujian utama bagi pasar logam mulia minggu ini akan datang dari:

Data CPI Amerika Serikat pada hari Rabu.

Data Producer Price Index (PPI) pada hari Kamis.

Apabila inflasi kembali melampaui ekspektasi, pasar kemungkinan akan kembali menunda ekspektasi pemangkasan suku bunga pertama oleh Federal Reserve.

Kondisi tersebut berpotensi memperkuat dolar AS dan memberikan tekanan tambahan pada harga emas. Skenario tersebut akan menjadi tantangan besar bagi emas karena logam mulia tidak memberikan imbal hasil dan biasanya kesulitan bersaing dengan aset berbunga tinggi.

Di sisi lain, data inflasi yang lebih lemah dari perkiraan dapat dengan cepat membalikkan sebagian pelemahan emas yang terjadi baru-baru ini. Investor tetap menyadari bahwa meskipun menghadapi tekanan jangka pendek, emas masih didukung oleh faktor struktural seperti pembelian bank sentral dan ketidakpastian terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global. Karena itu, pekan ini berpotensi menentukan apakah koreksi yang terjadi saat ini merupakan awal dari tren penurunan yang lebih dalam atau hanya reaksi sementara terhadap data ketenagakerjaan AS yang kuat.

Sumber: xStation5