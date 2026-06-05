Wall Street Mengalami Volatilitas Tinggi

Perdagangan di Wall Street berlangsung sangat volatil hari ini di tengah aksi jual besar-besaran pada saham-saham yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI). Perusahaan semikonduktor, raksasa teknologi (Big Tech), serta saham produsen chip memori yang sebelumnya mengalami reli tajam seperti SanDisk dan Micron berada di bawah tekanan berat. Saham Nvidia dan TSM masing-masing turun hampir 5%. Akibatnya, indeks Nasdaq 100 melemah 3,3%, sementara S&P 500 turun 1,7%. Saham teknologi yang kini menyumbang sekitar 35% dari bobot indeks S&P 500 menjadi faktor utama yang menyeret pasar secara keseluruhan. Di sisi lain, beberapa sektor menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik, termasuk saham perbankan, Berkshire Hathaway, Visa, Mastercard, dan Coca-Cola.

Sentimen Pasar Eropa Juga Melemah

Pasar saham Eropa turut bergerak negatif. Indeks DAX Jerman ditutup turun 0,75%, sementara CAC 40 Prancis mencatat pelemahan moderat. FTSE 100 Inggris menjadi pengecualian dengan berhasil mencatat kenaikan tipis. Di Polandia, indeks WIG20 turun hampir 2%. Sektor perbankan menjadi salah satu sektor dengan kinerja terburuk, sementara saham Creotech Instruments (CRI.PL) merosot lebih dari 10%. Penurunan tersebut terjadi di tengah aksi ambil untung yang meluas pada sejumlah segmen pasar yang sebelumnya mengalami kenaikan berlebihan, termasuk saham-saham sektor luar angkasa.

Data NFP yang Sangat Kuat Mengguncang Pasar

Investor bereaksi negatif terhadap laporan Non-Farm Payrolls (NFP) Amerika Serikat yang jauh lebih kuat dari perkiraan. Dikombinasikan dengan ketegangan yang masih berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran, data tersebut memperkuat pandangan bahwa Federal Reserve dapat mempertahankan sikap kebijakan moneter yang relatif hawkish hingga 2026. Dolar AS menguat tajam sepanjang sesi perdagangan, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS naik signifikan.

Rincian Data Ketenagakerjaan AS

Laporan NFP bulan Mei menunjukkan penambahan 172 ribu lapangan kerja baru. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 89 ribu dan meningkat dibandingkan data bulan sebelumnya yang sebesar 115 ribu. Setelah publikasi data, dolar AS menguat dan imbal hasil Treasury bergerak lebih tinggi. Pada saat yang sama, sentimen Wall Street melemah karena investor khawatir Federal Reserve akan mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama.

Komponen Utama Laporan NFP

Non-Farm Payrolls

Aktual: 172 ribu

Konsensus: 89 ribu

Sebelumnya: 115 ribu

Private Payrolls

Aktual: 120 ribu

Konsensus: 89 ribu

Sebelumnya: 123 ribu

Unemployment Rate

Aktual: 4,3%

Konsensus: 4,3%

Sebelumnya: 4,3%

Manufacturing Employment

Aktual: 7 ribu

Konsensus: 2 ribu

Sebelumnya: -2 ribu

Government Employment

Aktual: 52 ribu

Sebelumnya: -8 ribu

Average Hourly Earnings (YoY)

Aktual: 3,4%

Konsensus: 3,4%

Sebelumnya: 3,6%

Labor Force Participation Rate

Aktual: 61,8%

Konsensus: 61,8%

Sebelumnya: 61,8%

Data tersebut menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja AS masih berada dalam kondisi yang sangat solid meskipun suku bunga berada di level tinggi.

Dolar AS Melonjak, Logam Mulia Tertekan

Reli tajam pada futures Indeks Dolar AS (USDIDX) memberikan tekanan besar terhadap pasar logam mulia. Perak anjlok sekitar 7%, sementara emas turun lebih dari 3% dan menguji area US$4.330 per ons. Kenaikan dolar dan yield Treasury mengurangi daya tarik aset non-yielding seperti emas dan perak.

Komoditas Juga Mengalami Tekanan

Di pasar komoditas, kontrak berjangka kakao ICE (COCOA) turun hampir 5%. Sementara itu, kontrak gandum CBOT memperpanjang pelemahan dan kembali bergerak di bawah level 580. Pergerakan ini menunjukkan bahwa penguatan dolar AS tidak hanya memengaruhi pasar saham, tetapi juga menekan berbagai kelas aset lainnya.

Bitcoin dan Ethereum Terjebak Kepanikan Pasar

Pasar kripto juga mengalami tekanan signifikan. Bitcoin turun ke sekitar US$60.500, mendekati level support penting yang menjadi perhatian investor sejak awal tahun. Ethereum mencatat penurunan yang lebih tajam dengan koreksi hampir 10%. Pelemahan ini mencerminkan meningkatnya sentimen risk-off setelah pasar mulai mengurangi ekspektasi terhadap pelonggaran kebijakan moneter Federal Reserve.

Fokus Investor Selanjutnya

Pasar kini akan memusatkan perhatian pada perkembangan ekspektasi suku bunga Federal Reserve, data inflasi AS berikutnya, serta dinamika geopolitik di Timur Tengah. Apabila data ekonomi tetap kuat dan inflasi bertahan tinggi, pasar berpotensi semakin memperhitungkan skenario suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama. Kondisi tersebut dapat memperpanjang tekanan pada saham teknologi berkapitalisasi tinggi, sektor AI, aset kripto, dan logam mulia dalam jangka pendek.

Sumber: xStation5

Sumber: xStation5