07:00 PM BST, Amerika Serikat – Proyeksi Suku Bunga – Tahun 1 (Q3):

aktual 3.4%; sebelumnya 3.6%;

07:00 PM BST, Amerika Serikat – Proyeksi Suku Bunga – Tahun 2 (Q3):

aktual 3.1%; sebelumnya 3.4%;

07:00 PM BST, Amerika Serikat – Keputusan Suku Bunga Fed untuk Desember:

aktual 4.25%; ekspektasi 4.25%; sebelumnya 4.50%;

The Fed memangkas target suku bunga acuan sebesar 25 bps ke 4.00%–4.25%, dengan alasan pertumbuhan yang melambat, perekrutan yang melemah, tingkat pengangguran yang sedikit lebih tinggi (meski masih rendah), serta inflasi yang naik namun tetap moderat. Pembuat kebijakan mencatat ketidakpastian prospek masih tinggi, sementara risiko pelemahan tenaga kerja meningkat, sehingga diperlukan penyesuaian untuk menjaga keseimbangan mandat ganda: lapangan kerja maksimal & inflasi 2%.

Ke depan, The Fed tetap bergantung pada data: langkah selanjutnya bergantung pada perkembangan data, prospek ekonomi, dan keseimbangan risiko. Quantitative tightening berlanjut—The Fed akan terus mengurangi kepemilikan Treasuries, utang lembaga, dan MBS. Pernyataan menegaskan komitmen kuat menurunkan inflasi ke 2% sembari mendukung lapangan kerja, serta kesiapan menyesuaikan kebijakan jika risiko mengancam.

Hasil voting: Powell, Williams, Barr, Bowman, Collins, Cook, Goolsbee, Jefferson, Musalem, Schmid, Waller mendukung; Miran menentang, menginginkan pemangkasan lebih agresif -50 bps.

Kalimat baru menyebutkan “inflasi telah meningkat dan tetap agak tinggi,” menggantikan “inflasi tetap agak tinggi.”

The Fed juga mencatat perekrutan melambat dan mengganti frasa “pengangguran tetap rendah” menjadi “tingkat pengangguran meningkat tipis.”

Dot Plot median menunjukkan 2 pemangkasan tambahan tahun ini, dengan proyeksi akhir 2026 & jangka panjang tidak berubah.

Ringkasan Proyeksi Ekonomi

The Fed melihat pertumbuhan sedikit lebih kuat, pengangguran sedikit lebih rendah, dan inflasi lebih bertahan pada 2026, namun jalur kebijakan lebih longgar dibandingkan Juni. Fed yakin disinflasi kembali menuju target 2% pada 2028 tanpa perlu suku bunga setinggi sebelumnya.