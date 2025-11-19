20:00 – Risalah FOMC dari pertemuan 28 Oktober

Informasi Utama:

“Many” anggota komite menilai pemangkasan suku bunga pada Desember tidak disarankan, sementara hanya “several” anggota yang terbuka terhadap pemangkasan Desember.

“Most” anggota melihat pelonggaran kebijakan lebih lanjut di waktu mendatang, tetapi “bukan pada Desember.”

“Most” anggota yang terbuka untuk pemangkasan Desember sebenarnya juga bersedia mempertahankan suku bunga.

Risalah menekankan adanya “perbedaan pendapat yang kuat” di antara anggota terkait kemungkinan pemangkasan Desember.

Komite tidak melihat bukti penurunan tajam di pasar tenaga kerja, meski data selama government shutdown menunjukkan pendinginan lebih lanjut.

Komite menyoroti meningkatnya ketidakpastian ekonomi.

Beberapa anggota menyatakan bahwa kebijakan FOMC saat ini tidak lagi bersifat restriktif.

Komite juga membahas mekanisme REPO, di mana kepala unit operasi pasar terbuka menyatakan bahwa volatilitas sistem yang berlebihan dapat mengurangi efektivitas kebijakan suku bunga. Anggota tersebut juga merekomendasikan menghentikan kebijakan pengurangan neraca The Fed (QT).

Bagi pasar, hasil rapat ini mengkonfirmasi arah yang telah diperhitungkan dalam beberapa minggu terakhir. FOMC tampak bertekad mempertahankan suku bunga tetap pada Desember — namun tidak mengubah arah kebijakan dan tetap mempertahankan jalur pelonggaran bertahap. Yang mungkin penting dalam jangka lebih panjang adalah semakin jelasnya perbedaan ekstrem pandangan internal terkait pemangkasan, yang bisa jadi (atau tidak) dipengaruhi oleh perbedaan pandangan anggota mengenai kebijakan moneter yang diinginkan presiden AS. Pada saat yang sama, muncul pertanyaan apakah FOMC menilai ketahanan pasar tenaga kerja secara akurat, terutama mengingat data yang tidak lengkap akibat government shutdown.

Pasar tidak menunjukkan pergerakan kuat setelah publikasi, karena hasil ini sudah diantisipasi dan diperhitungkan sebelumnya.

EURUSD (M5)

Sumber: xStation5