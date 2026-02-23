Secara singkat: Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa tarif yang diberlakukan Donald Trump berdasarkan IEEPA melampaui kewenangan presiden. Pengadilan menegaskan bahwa undang-undang tersebut memungkinkan pemerintah, dalam kondisi darurat, untuk mengatur impor—namun tidak memerintahkan pengembalian dana tarif. Perkara ini diperkirakan akan berlanjut ke Court of International Trade (CIT), yang kemudian akan meneruskannya ke U.S. Customs, dengan proses yang dapat berlangsung bertahun-tahun. Hingga $180 miliar potensi pengembalian dana menjadi taruhan. Perusahaan memiliki waktu 180 hari untuk mengajukan klaim refund. Trump sebelumnya mengenakan tarif sementara 10% dan kemudian menaikkannya menjadi 15%. Perjanjian dagang yang telah dinegosiasikan tetap berlaku, tetapi AS tidak lagi dapat memungut tarif berdasarkan IEEPA.

Apa yang sebenarnya terjadi — inti putusan Mahkamah Agung

Pada Agustus 2025, importir meminta pengadilan federal untuk memblokir tarif tersebut. Pengadilan menyatakan tarif tersebut melanggar hukum, tetapi mengizinkan pemungutan tetap berjalan selama proses hukum berlangsung. Donald Trump kemudian meminta putusan final dari Mahkamah Agung AS. Trump memberlakukan tarif berdasarkan IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). Pada 20 Februari, Mahkamah Agung memutuskan dengan suara 6–3 bahwa IEEPA tidak memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengenakan tarif; kewenangan tersebut berada di tangan Kongres. IEEPA hanya memungkinkan eksekutif untuk “mengatur impor”.

Poin utama dari Mahkamah Agung:

IEEPA bukan undang-undang tarif: tidak ada penyebutan “tarif” atau “bea masuk” di dalamnya.

Jika Kongres ingin memberikan kewenangan tarif kepada presiden, hal itu dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang lain, dengan batasan yang jelas (tarif, cakupan, durasi).

Presiden berupaya menafsirkan kewenangan tanpa batas untuk mengenakan tarif dalam jumlah dan periode apa pun. Pengadilan menyatakan bahwa pendelegasian seperti itu memerlukan otorisasi yang sangat jelas dari Kongres—dan hal tersebut tidak ada.

Tarif merupakan bagian dari kewenangan perpajakan yang menurut Konstitusi berada pada Kongres. Kewenangan tersebut tidak dapat dialihkan melalui istilah samar seperti “mengatur”.

Secara historis, tarif diperlakukan sebagai bentuk pajak, yang memerlukan dasar hukum yang tegas.

“Mengatur impor” mencakup embargo, kuota, atau lisensi—bukan pengenaan pajak.

Sebagian hakim menekankan bahwa presiden harus menunjuk pada otorisasi kongresional yang spesifik dan dasar keadaan darurat yang jelas.

Putusan ini berarti presiden tidak memiliki dasar hukum untuk mengenakan tarif berdasarkan IEEPA. Tarif luas dan tinggi yang diberlakukan terhadap Kanada, Meksiko, dan negara lain tidak memiliki dasar hukum di bawah IEEPA. Hal ini terutama menyangkut tarif menyeluruh, bukan semua tarif yang diberlakukan berdasarkan undang-undang perdagangan lain yang lebih eksplisit.

Meskipun tarif baru diberlakukan, defisit anggaran AS tetap sangat tinggi. Namun, penerimaan dari bea masuk meningkat tajam. Angka USD 284 miliar merujuk pada 12 bulan terakhir dan mencakup seluruh tarif yang dipungut, bukan hanya yang berdasarkan IEEPA.

Sumber: Bloomberg Finance LP, XTB.

Walaupun kontribusi tarif meningkat, porsinya masih relatif kecil dibandingkan sumber pendapatan pemerintah lainnya.

Pendapat berbeda: apa yang diinginkan minoritas hakim?

Tiga hakim yang berbeda pendapat (Thomas, Kavanaugh, Alito) mendukung posisi Trump dengan argumen:

Presiden secara historis memiliki diskresi luas dalam kebijakan perdagangan dan sanksi.

Frasa “mengatur impor” dapat ditafsirkan luas, termasuk penggunaan tarif sebagai alat regulasi.

Mereka mengkritik penerapan doktrin “major questions” dalam kasus perdagangan dan kebijakan luar negeri.

Perbedaan ini menunjukkan perdebatan mendasar tentang seberapa jauh pengadilan harus membatasi kekuasaan presiden dalam kebijakan ekonomi dan luar negeri.

Apa arti putusan Mahkamah Agung dalam praktik?

Dampak langsung: IEEPA tidak lagi dapat digunakan untuk tarif

Setelah putusan ini, IEEPA tidak dapat lagi menjadi dasar hukum pengenaan tarif. Presiden sebelumnya mengklaim dapat mengenakan tarif pada negara mana pun, dengan tarif berapa pun, tanpa batas waktu. Kini, tanpa otorisasi langsung dari Kongres, hal itu tidak dimungkinkan.

Tarif harus diberlakukan melalui undang-undang perdagangan tradisional seperti Section 301 atau Section 232, atau

Kongres harus mengesahkan undang-undang baru yang secara eksplisit memberikan kewenangan tarif.

Refund: tantangan administratif dan hukum besar

Mahkamah Agung tidak memutuskan soal refund atau kompensasi. Tidak ada mekanisme pengembalian dana yang ditetapkan. Langkah selanjutnya kemungkinan:

Perkara dilanjutkan ke Court of International Trade (CIT).

CIT akan mendorong detail implementasi ke Customs and Border Protection (CBP).

Masalah potensial meliputi:

Siapa yang berhak atas refund: importir resmi atau pihak yang menanggung biaya akhir?

Bagaimana membuktikan beban ekonomi tarif?

Proses bisa berlangsung bertahun-tahun.

Mengelak dari putusan: Trump meluncurkan perang dagang baru berdasarkan undang-undang yang berbeda

Tanda-tanda menunjukkan bahwa pemerintahan Trump telah siap menghadapi hasil ini, mengingat seberapa cepat mereka bertindak. Paralel dengan sengketa IEEPA, pemerintahan Trump:

Mulai menerapkan tarif impor sebesar 10% secara menyeluruh berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974 (ketentuan yang memungkinkan fleksibilitas signifikan untuk tarif sementara),

Menaikkan tarif menjadi 15% selama akhir pekan,

Dapat mempertahankan tarif ini selama maksimal 150 hari tanpa persetujuan Kongres (perpanjangan lebih dari itu memerlukan tindakan Kongres),

Memperkuat tindakan/penyelidikan berdasarkan Pasal 301 (balasan terhadap “praktik perdagangan yang tidak adil”),

Terus menggunakan instrumen perdagangan klasik lainnya,

Meskipun perjanjian perdagangan yang telah dinegosiasikan sebelumnya tetap berlaku, hal ini mungkin meningkatkan kemungkinan keterlibatan atau respons Kongres.

Apa saja opsi yang dimiliki Donald Trump, dan seberapa cepat dia dapat memberlakukan tarif pengganti?

Berdasarkan tindakan administrasi, putusan Mahkamah Agung tampaknya tidak menandai akhir dari kebijakan perdagangan ketat Trump. Meskipun Trump kemungkinan tidak lagi memiliki kebebasan penuh untuk bertindak, dia kemungkinan akan mencoba melanjutkan agendanya melalui jalur hukum lain—yang mungkin lebih kompleks. Situasi saat ini juga membuka jalan bagi sengketa bertahun-tahun mengenai pengembalian tarif dan siapa yang sebenarnya berhak mendapatkannya. Meskipun pasar bereaksi positif, dalam praktiknya kini ada lebih banyak sumber ketidakpastian daripada sebelumnya. Juga perlu ditekankan bahwa perang dagang dapat dilancarkan dari kedua belah pihak. Gugatan baru kemungkinan akan muncul menantang penggunaan tarif berdasarkan Pasal 122 dan 301 Undang-Undang Perdagangan.



Menurut Bloomberg, penggunaan tarif baru berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan dapat menghasilkan pendapatan bea cukai yang lebih tinggi—terutama jika perjanjian perdagangan yang telah dinegosiasikan sebelumnya tidak dipatuhi. Sumber: Bloomberg Economics.

Perselisihan mengenai pengembalian tarif: siapa yang berhak mendapatkan pengembalian, dan berapa besarnya?

Sumber pemerintah tidak memberikan angka spesifik mengenai berapa banyak yang dikumpulkan melalui tarif yang diberlakukan berdasarkan IEEPA. Penting untuk dicatat bahwa Trump berulang kali mengubah kebijakan—mengumumkan penangguhan dan menyesuaikan tarif—sehingga totalnya sulit untuk ditentukan.

Perkiraan berdasarkan data tarif dan tingkat negara (tersedia di Wikipedia tetapi dilaporkan dikonfirmasi oleh Bloomberg) menunjukkan setidaknya $130 miliar. Angka ini tampaknya konservatif dan kemungkinan merupakan batas bawah.

Perkiraan dari Model Anggaran Penn-Wharton (dikutip oleh Reuters) menunjukkan sekitar $175 miliar yang berpotensi mendapatkan pengembalian dana.

Setidaknya $130 miliar tarif dikumpulkan berdasarkan IEEPA. Sumber: Bloomberg Finance LP, XTB.

Mahkamah Agung secara sengaja tidak memutuskan masalah pengembalian dana. Putusan IEEPA sendiri berjumlah 150 halaman; jika Mahkamah Agung mencoba menghitung jumlah pengembalian dana dan menentukan siapa yang berhak menerimanya, keputusan tersebut dapat memakan waktu bertahun-tahun dan mencapai ribuan halaman. Penting juga untuk dicatat bahwa Amerika Serikat saat ini tidak memiliki dana untuk pengembalian dana tersebut: meskipun pendapatan tarifnya substansial, Amerika Serikat saat ini mengalami defisit anggaran rekor (tanpa memperhitungkan periode pandemi).

Kriteria kelayakan pengembalian dana (prosedur belum dimulai secara resmi)

Perusahaan telah membayar tarif berdasarkan IEEPA (bukan tarif lain, misalnya berdasarkan Pasal 232/301). Perusahaan memiliki dokumen: ringkasan entri ACE (Automated Commercial Environment) dan bukti pembayaran bea IEEPA. Entri tersebut telah diselesaikan (ditetapkan oleh CBP) atau belum diselesaikan (belum ditetapkan). Importir memiliki 180 hari untuk mengajukan protes ke CBP, dan kemudian berpotensi mengajukan gugatan di Pengadilan Perdagangan Internasional (CIT). Beberapa perusahaan dilaporkan telah mengajukan protes bahkan sebelum putusan diterbitkan.

Contoh perusahaan yang terdampak:

Importir besar: Walmart, Target, Amazon (e-commerce; eksposur China/UE), Home Depot.

Perusahaan menengah: elektronik, pakaian, mainan, bisnis makanan impor (misalnya, importir yang mengimpor dari China, UE, Meksiko).

Usaha kecil: importir terdaftar yang mengimpor barang yang dikenakan tarif IEEPA (misalnya, dari India atau Brasil).

Skala: berpotensi melibatkan ratusan ribu perusahaan, karena IEEPA mencakup impor global (semua negara, dengan pengecualian terkait USMCA). Hingga Desember 2025, CBP telah mengumpulkan sekitar $133 miliar dari importir.

Sekitar 60% tarif era Trump diperkirakan terkait dengan IEEPA (sekitar $175 miliar dalam potensi pengembalian dana).

CBP kemungkinan besar akan mengumumkan program pengembalian dana khusus, mirip dengan proses Pemeliharaan Pelabuhan. Namun, masih belum jelas bagaimana pengembalian dana akan diselesaikan dan siapa yang akan menerimanya. Pertanyaan lain yang belum terjawab adalah apakah pengembalian dana dapat dikenakan pajak sebagai penghasilan.

Tarif mana yang masih berlaku?

Tarif Bagian 232 (baja, aluminium, tembaga, mobil, kayu, beberapa furnitur, dll.).

Tarif Bagian 301 (utama terhadap China—hak kekayaan intelektual dan subsidi—tetapi berpotensi juga terhadap negara lain di mana penyelidikan telah selesai). AS juga ingin menerapkan alat-alat ini terhadap Meksiko dan Kanada (tindakan hostil).

Semua tarif “standar”: bea MFN WTO, ditambah bea anti-dumping dan bea imbalan.

Tarif global baru: 10%, dinaikkan menjadi 15%, untuk hampir semua impor, berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974—saat ini bersifat sementara (hingga 150 hari tanpa persetujuan Kongres).

Tanggal kunci adalah 24 Juli, ketika 150 hari telah berlalu sejak 24 Februari (tanggal mulai tarif 15%). Secara teori, Kongres dapat memperpanjang tarif baru ini—oleh karena itu, pentingnya pemilihan tengah periode bagi Trump.

Barang-barang yang tercakup dalam USMCA dari Kanada dan Meksiko dikecualikan dari tarif global baru, tetapi tarif pada komoditas tertentu dan mobil tetap berlaku.

Bagi importir dalam praktiknya:

Rute IEEPA menghilang, tetapi tingkat tarif tinggi tetap berlaku, dibangun kembali melalui undang-undang lain (232, 301, 122).

Perubahan nyata adalah dasar hukum dan risiko pengembalian untuk periode IEEPA—bukan kembalinya tiba-tiba ke era “bebas tarif”.

Perlu juga dicatat bahwa perjanjian perdagangan yang dicapai dengan UE, Jepang, Inggris, Korea Selatan, Vietnam, dan Taiwan telah membuka banyak pasar bagi AS, sementara negara-negara tersebut diduga menerima sedikit manfaat sebagai balasannya. Sejauh ini, hanya UE yang meminta kejelasan lebih lanjut tentang tarif tetapi tetap berniat menghormati kesepakatan. Akibatnya, perlakuan tarif nol untuk barang AS, ketidakhadiran tindakan balasan, langkah-langkah pembukaan pasar, dan komitmen untuk pembelian besar-besaran komoditas energi dan pertanian tetap berlaku.

Apa artinya ini bagi pasar?

Emas kuat, dolar melemah

Kebijakan perdagangan Trump seharusnya memperkuat dolar AS untuk menyeimbangkan dampak tarif baru. Sebaliknya, dolar melemah di tengah ketidakpastian besar tentang langkah selanjutnya oleh otoritas AS dan diversifikasi bertahap dari dolar sebagai mata uang cadangan dominan. Dolar akan tetap menjadi pusat cadangan dan perdagangan global, tetapi diversifikasi—terutama ke emas—telah menjadi lebih terlihat. Ketidakpastian tarif tambahan dapat mendorong emas menuju rekor tertinggi baru. Ketidakpastian perdagangan dan berkurangnya minat terhadap dolar merupakan faktor utama di balik kenaikan emas pada 2025.

Ketidakpastian perdagangan, dikombinasikan dengan ketidakpastian geopolitik, telah mendorong emas keluar dari pola segitiga. Saat ini, emas diperdagangkan pada level tertinggi sejak awal Januari dan Februari. Sumber: xStation5.

Pasar Valuta Asing

Mata uang Eropa sangat sensitif terhadap bagaimana perdagangan internasional mempengaruhi harga. Meskipun sebagian besar mata uang menguat terhadap dolar AS setelah keputusan Mahkamah Agung diumumkan, pergerakan tersebut tidak signifikan. Perlu juga dicatat bahwa meskipun ada putusan tersebut, tingkat tarif secara keseluruhan tidak mungkin berubah secara signifikan—dan penerimaan bea cukai bahkan bisa meningkat. Dalam kerangka kerja baru, China tampaknya menjadi pemenang relatif, meskipun beberapa tarif tetap berlaku. Di sisi lain, Inggris terlihat sebagai pihak yang dirugikan, karena tarif efektif bisa naik menjadi 15% dari 10% yang sebelumnya dinegosiasikan. Selain itu, tarif untuk UE juga dapat sedikit lebih tinggi jika perjanjian perdagangan yang lebih luas dipertanyakan atau dilemahkan (termasuk pengecualian sektoral).



Euro, krona Swedia, krona Norwegia, dan juga franc Swiss sangat terpapar pada perlambatan perdagangan—meskipun CHF juga bereaksi sebagai mata uang safe-haven. Sumber: Bloomberg Finance LP.

Apakah perusahaan Eropa akan diuntungkan?

Pembekuan potensial perjanjian perdagangan UE-AS dapat menyebabkan kenaikan marginal tarif. Di sisi lain, tarif yang lebih rendah untuk produk China di AS dapat mengalihkan sebagian aliran ekspor Eropa kembali ke AS. Hal ini, pada gilirannya, dapat membuat produk Eropa kembali menarik di pasar domestik.Perlu dicatat bahwa saham Eropa terus outperform saham AS sejak awal tahun, meskipun perdagangan pada pembukaan Senin dimulai dengan Euro Stoxx 50 turun.



Indeks EU50 naik year-to-date, sementara US500 hampir tidak berubah (hampir datar).

Sumber: xStation5.

