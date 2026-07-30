Amerika Serikat: Laporan GDP dan PCE

GDP AS QoQ Advance: Aktual 1,5%

Perkiraan 2%

Sebelumnya 2,1%

Core PCE Price Index AS YoY: Aktual 3,3%

Perkiraan 3,3%

Sebelumnya 3,4%

Core PCE Price Index AS MoM: Aktual 0,1%

Perkiraan 0,2%

Sebelumnya 0,3%

Real Personal Consumption AS MoM: Aktual 0,3%

Perkiraan 0,4%

Sebelumnya 0,3%, direvisi menjadi 0,4%

Pada kuartal II 2026, ekonomi Amerika Serikat tumbuh lebih lambat dari perkiraan.

GDP AS berkembang sebesar 1,5% secara tahunan setelah disetahunkan, lebih rendah dari konsensus pasar sebesar 2%.

Perang Iran turut menekan kepercayaan terhadap perekonomian terbesar di dunia tersebut.

Berdasarkan laporan Bureau of Economic Analysis atau BEA, perlambatan terutama disebabkan oleh penurunan ekspor dan belanja pemerintah, serta melemahnya investasi bisnis.

Konsumsi pribadi juga berada di bawah ekspektasi.

Konsumen Amerika Serikat masih menghadapi tekanan dari tingginya harga bahan bakar.

Data Core PCE, yang menjadi indikator inflasi pilihan The Fed, sedikit lebih rendah dari perkiraan.

Angka bulanan tercatat di 0,1%, di bawah estimasi 0,2%, dan menunjukkan tekanan inflasi jangka pendek yang lebih ringan.

Sementara itu, Core PCE tahunan berada di 3,3%, sesuai dengan perkiraan pasar dan turun dari 3,4% pada periode sebelumnya.

Konsumsi swasta masih menjadi tulang punggung GDP Amerika Serikat. Sumber: Macrobond dan XTB Research