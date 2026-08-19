Apa yang Menggerakkan Pasar Hari Ini?
- Geopolitik dan tarif: Ketegangan perdagangan sedikit mereda setelah Presiden AS Donald Trump menunda penerapan tarif 50% terhadap barang dari Kanada selama tiga hari dan mengumumkan bahwa sebuah “kesepakatan” telah tercapai. Sementara itu, harga minyak terus naik di tengah ketegangan yang masih berlangsung dan ketidakpastian terkait kelancaran lalu lintas tanker melalui Selat Hormuz.
- Menunggu The Fed: Setelah S&P 500 turun selama tiga sesi berturut-turut akibat aksi jual global di pasar obligasi, perhatian investor kini beralih ke publikasi risalah pertemuan FOMC Juli hari ini.
Situasi Pasar Pagi Ini, per Pukul 09:00
- Indeks saham: Perdagangan di pasar Eropa dan AS pagi ini ditandai oleh sikap hati-hati dan volatilitas rendah. Di AS, futures US500 dan US100 melemah tipis masing-masing 0,02% dan 0,09%. Di Asia, pelemahan terjadi cukup luas, dengan JP225 Jepang turun 0,57% akibat tekanan global pada sektor teknologi.
- Komoditas dan mata uang: Emas (GOLD) naik 0,30% pagi ini, didukung sedikit penurunan yield obligasi AS. Harga minyak juga menguat, dengan kontrak OIL.WTI naik 0,30%.
Agenda Penting Hari Ini
- Target: Pada sesi pre-market AS, perhatian akan tertuju pada laporan keuangan Target, yang sahamnya telah naik lebih dari 55% sejak awal tahun
- 16:30 – AS, perubahan persediaan minyak mentah dan bensin
- 20:00 – AS, risalah pertemuan FOMC
US Open: Yield Naik, Pasar Mulai Menghukum Valuasi Mahal
Yield Naik Lagi, Wall Street Mulai Tertekan
Kalender Ekonomi: Risalah FOMC Buka Peluang Pengetatan Lanjutan
Market Wrap: Yield AS Turun, Saham Menguat
Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.