BREAKING: GDP Inggris naik tak terduga

13.00, Inggris, data GDP:

Estimasi GDP YoY Maret: 1,2% (Forecast 1,1%, Previous 1,0%)

Estimasi GDP MoM Maret: 0,3% (Forecast -0,1%, Previous 0,5%)

GDP YoY Q1 (preliminary): 1,1% (Forecast 0,8%, Previous 1,0%)

GDP riil Inggris tumbuh 0,6% dalam tiga bulan hingga Maret 2026, didorong terutama oleh ekspansi sektor jasa sebesar 0,8%. Sektor ritel, grosir, dan teknologi informasi menjadi kontributor utama dalam momentum pertumbuhan ini. Yang menarik, sektor konstruksi kembali tumbuh sebesar 0,4% setelah lima periode berturut-turut mengalami penurunan, sementara output produksi mencatat kenaikan moderat sebesar 0,2%.

Secara khusus pada bulan Maret, GDP bulanan naik 0,3%, didukung lonjakan signifikan sebesar 1,5% di sektor konstruksi. Hal ini sebagian diimbangi oleh penurunan 0,2% di sektor produksi. Secara tahunan, ekonomi Inggris tumbuh 1,0% dibandingkan tahun 2025, mencerminkan kekuatan yang berkelanjutan di sebagian besar subsektor jasa serta peningkatan aktivitas bisnis secara umum.