Pasar global memasuki sesi perdagangan dengan sentimen risk-on yang kuat, didorong oleh rekor tertinggi baru pada indeks S&P 500 dan MSCI ACWI, serta reli berkelanjutan pada saham-saham semikonduktor.

Meski demikian, sentimen pasar tetap rapuh karena ketegangan di Timur Tengah yang masih berlangsung. Kondisi tersebut terus menopang harga minyak dan meningkatkan volatilitas di pasar komoditas.

Di kawasan Asia, perhatian investor tertuju pada data Produk Domestik Bruto (GDP) Australia yang lebih lemah dari perkiraan, lonjakan kuat pada Caixin Services PMI China, serta stabilisasi PMI sektor jasa Jepang di sekitar level 50 poin.

Hari ini, kalender makroekonomi akan didominasi oleh data sektor jasa dari Eropa dan Amerika Serikat, serta perkembangan terbaru dari pasar tenaga kerja AS.

Rangkaian data yang berpotensi memengaruhi pergerakan dolar AS, pasar obligasi, dan indeks saham meliputi laporan ADP Employment, ISM Services PMI, Factory Orders, dan Beige Book dari Federal Reserve.

📅 Agenda Ekonomi Penting Hari Ini

Jerman: Services PMI

Waktu: 09.55

Konsensus: 47,8

Zona Euro: Services PMI

Waktu: 10.00

Konsensus: 46,4

Zona Euro: Inflasi PPI Tahunan

Waktu: 11.00

Konsensus: 4,8%

Amerika Serikat: Laporan ADP Employment

Waktu: 14.15

Konsensus: 116 ribu pekerjaan

Amerika Serikat: S&P Global Services PMI

Waktu: 15.45

Konsensus: 50,9

Amerika Serikat: ISM Services PMI dan Factory Orders

Waktu: 16.00

ISM Services PMI Konsensus: 53,7

Factory Orders Konsensus: 4,6% m/m

Amerika Serikat: Persediaan Minyak Mingguan EIA

Waktu: 16.30

Amerika Serikat: Fed Beige Book