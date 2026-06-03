Pasar global memasuki sesi perdagangan dengan sentimen risk-on yang kuat, didorong oleh rekor tertinggi baru pada indeks S&P 500 dan MSCI ACWI, serta reli berkelanjutan pada saham-saham semikonduktor.
Meski demikian, sentimen pasar tetap rapuh karena ketegangan di Timur Tengah yang masih berlangsung. Kondisi tersebut terus menopang harga minyak dan meningkatkan volatilitas di pasar komoditas.
Di kawasan Asia, perhatian investor tertuju pada data Produk Domestik Bruto (GDP) Australia yang lebih lemah dari perkiraan, lonjakan kuat pada Caixin Services PMI China, serta stabilisasi PMI sektor jasa Jepang di sekitar level 50 poin.
Hari ini, kalender makroekonomi akan didominasi oleh data sektor jasa dari Eropa dan Amerika Serikat, serta perkembangan terbaru dari pasar tenaga kerja AS.
Rangkaian data yang berpotensi memengaruhi pergerakan dolar AS, pasar obligasi, dan indeks saham meliputi laporan ADP Employment, ISM Services PMI, Factory Orders, dan Beige Book dari Federal Reserve.
📅 Agenda Ekonomi Penting Hari Ini
Jerman: Services PMI
- Waktu: 09.55
- Konsensus: 47,8
Zona Euro: Services PMI
- Waktu: 10.00
- Konsensus: 46,4
Zona Euro: Inflasi PPI Tahunan
- Waktu: 11.00
- Konsensus: 4,8%
Amerika Serikat: Laporan ADP Employment
- Waktu: 14.15
- Konsensus: 116 ribu pekerjaan
Amerika Serikat: S&P Global Services PMI
- Waktu: 15.45
- Konsensus: 50,9
Amerika Serikat: ISM Services PMI dan Factory Orders
- Waktu: 16.00
- ISM Services PMI Konsensus: 53,7
- Factory Orders Konsensus: 4,6% m/m
Amerika Serikat: Persediaan Minyak Mingguan EIA
- Waktu: 16.30
Amerika Serikat: Fed Beige Book
- Waktu: 20.00
Market Wrap: Konflik Timur Tengah Guncang Pasar Global
BREAKING: JOLTS AS Lampaui Ekspektasi, Pasar Tenaga Kerja Tetap Kuat
Kalender Ekonomi: Fokus Pasar Beralih ke Data Inflasi dan JOLTS
Market Wrap: Pasar Waspada Usai Pembicaraan AS-Iran Terhenti
Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.