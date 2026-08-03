ISM Manufaktur AS Juli

ISM Manufacturing: Aktual 55,6

Estimasi 53,9

Sebelumnya 53,3

Prices Paid: Aktual 71,1

Estimasi 71,0

Sebelumnya 73,0

New Orders: Aktual 56,7

Estimasi 56,7

Sebelumnya 56,0

Employment: Aktual 52,8

Estimasi 50,0

Sebelumnya 49,7

Indeks ISM Manufaktur Amerika Serikat untuk Juli naik menjadi 55,6.

Angka tersebut jauh melampaui estimasi pasar sebesar 53,9 dan meningkat dari 53,3 pada Juni.

Hasil ini menjadi level tertinggi dalam empat tahun dan menunjukkan bahwa aktivitas pabrik AS mengalami percepatan tajam, bukan hanya stabilisasi sementara.

Kinerja Kuat di Hampir Seluruh Komponen

Hampir seluruh komponen utama memberikan hasil yang lebih kuat dari perkiraan atau sesuai dengan konsensus yang sudah solid.

Indeks Prices Paid berada di 71,1, sedikit di atas estimasi 71,0, meskipun turun dari 73,0 pada bulan sebelumnya.

Indeks Employment melonjak menjadi 52,8, jauh di atas proyeksi 50,0 dan kembali masuk ke zona ekspansi.

New Orders bertahan kuat di 56,7, sesuai dengan perkiraan pasar dan meningkat dari 56,0 sebelumnya.

Kenaikan komponen ketenagakerjaan menjadi salah satu bagian paling penting dari laporan tersebut.

Lapangan kerja sektor manufaktur sebelumnya mengalami kontraksi selama sebagian besar tahun ini.

Pada Juni, indeks ketenagakerjaan masih berada di bawah batas ekspansi 50, yaitu 49,7.

Kenaikan menjadi 52,8 menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur kembali meningkatkan aktivitas perekrutan.

Apa Artinya bagi The Fed?

Indeks Prices Paid di atas 70 secara historis sering dipandang sebagai sinyal awal percepatan inflasi pada tingkat produsen.

Tekanan harga input dapat memengaruhi CPI dan PPI dalam satu hingga tiga bulan berikutnya serta mendorong komunikasi The Fed menjadi lebih hawkish.

Kombinasi antara PMI utama yang mencapai level tertinggi empat tahun, ketenagakerjaan yang kembali berekspansi, dan tekanan harga yang tetap tinggi memperkuat narasi ekonomi tangguh dengan inflasi yang sulit mereda.

Kondisi tersebut selama ini membuat The Fed berhati-hati untuk menurunkan suku bunga.

Data Juli yang lebih kuat semakin membatasi alasan bagi bank sentral untuk mempercepat pelonggaran moneter.

Secara keseluruhan, laporan ini merupakan sinyal hawkish.

Pertumbuhan yang kuat, kondisi tenaga kerja yang membaik, dan inflasi biaya input yang tetap tinggi memberikan ruang bagi The Fed untuk mempertahankan suku bunga pada level tinggi lebih lama.

Apa Artinya bagi Dolar AS?