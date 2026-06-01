Data ISM Manufaktur AS (Mei)
- ISM Manufacturing Index: 54,0 (Perkiraan: 53,0 | Sebelumnya: 52,7)
- ISM Manufacturing Employment Index: 48,6 (Sebelumnya: 46,4)
- ISM Manufacturing Prices Index: 82,1 (Perkiraan: 85,5 | Sebelumnya: 84,6)
- ISM Manufacturing New Orders: 56,8 (Sebelumnya: 54,1)
- PMI Manufacturing: 55,1 (Perkiraan: 55,3 | Sebelumnya: 54,5)
Aktivitas Manufaktur Menguat Tajam
- Laporan ISM menunjukkan sektor manufaktur AS masih berada dalam kondisi yang sangat kuat. Indeks utama naik ke level 54, yang merupakan level tertinggi dalam empat tahun terakhir.
- Data tersebut mengindikasikan bahwa permintaan di sektor manufaktur terus meningkat, didukung oleh kenaikan pesanan baru yang mencapai 56,8 dari sebelumnya 54,1.
- Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan masih menerima permintaan yang solid meskipun suku bunga tetap berada di level tinggi.
Pasar Tenaga Kerja Mulai Membaik
- Indeks ketenagakerjaan manufaktur naik ke 48,6 dari 46,4 pada bulan sebelumnya.
- Meskipun masih berada sedikit di bawah level 50 yang menandakan ekspansi, kenaikan ini menunjukkan perbaikan kondisi tenaga kerja dan mengurangi kekhawatiran mengenai perlambatan aktivitas perekrutan di sektor manufaktur.
- Pertumbuhan lapangan kerja di sektor ini menjadi semakin penting karena pasar tengah menantikan laporan Non-Farm Payrolls (NFP) yang akan dirilis pada akhir pekan.
Tekanan Harga Mulai Mereda
- Sorotan utama laporan kali ini justru berasal dari komponen harga.
- ISM Prices Index turun ke 82,1, jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar 85,5 dan lebih rendah dibanding pembacaan sebelumnya di 84,6.
- Dalam konteks pasar saat ini, penurunan tersebut dapat diartikan sebagai melemahnya kemampuan produsen untuk mempertahankan margin keuntungan di tengah perlambatan tekanan harga.
- Meskipun level 82,1 masih tergolong tinggi secara historis, hasil ini memberikan sinyal bahwa tekanan inflasi dari sisi manufaktur mungkin mulai kehilangan momentum.
Reaksi Pasar
- Dolar AS melemah tipis setelah data dirilis.
- Namun, pergerakan mata uang saat ini tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh data ekonomi. Sentimen pasar juga masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan terbaru terkait Iran dan situasi geopolitik di Timur Tengah.
- Dengan kombinasi aktivitas manufaktur yang kuat dan tekanan harga yang sedikit mereda, pasar saat ini memperoleh sinyal yang relatif positif: pertumbuhan ekonomi tetap solid tanpa adanya lonjakan inflasi yang lebih agresif dari perkiraan.
