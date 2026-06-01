📊 Pembukaan Bursa Eropa

Indeks-indeks saham Eropa memulai bulan Juni dengan sentimen positif. Kenaikan terbesar tercatat pada EU50 (+0,43%), ITA40 (+0,24%), dan NED25 (+0,22%). Sementara itu, pasar utama Eropa lainnya juga bergerak menguat:

DE40 +0,18%

FRA40 +0,21%

Di sisi lain, indeks volatilitas Eropa VSTOXX (-0,25%) dan indeks Swiss SUI20 (-0,05%) masih bergerak tipis di zona merah. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar cenderung bullish, meskipun investor tetap berhati-hati.

🌐 Sentimen Global

Secara global, mayoritas aset bergerak menguat. Komoditas energi memimpin kenaikan:

NATGAS +2,56%

OIL.WTI +2,43%

OIL (Brent) +2,15%

Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran serta gangguan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Saat ini, Angkatan Laut AS hanya mengawal sebagian kecil volume kapal komersial dibanding kondisi normal. Pasar Asia juga mencatat performa solid:

JP225 +1,43%

CHN.cash +1,16%

Sementara itu, kontrak indeks AS mengindikasikan pembukaan yang positif:

US100 +0,61%

US500 +0,33%

Pergerakan ini menunjukkan bahwa Wall Street berpotensi melanjutkan tren penguatan setelah mencatat kinerja impresif sepanjang Mei, dengan Nasdaq naik lebih dari 8% dan S&P 500 menguat 5,2%

📅 Kalender Ekonomi Hari Ini

Fokus utama pasar hari ini adalah serangkaian data PMI Manufaktur bulan Mei dari berbagai negara.

China (Caixin PMI)

Data yang telah dirilis menunjukkan:

Aktual: 51,8

Perkiraan: 51,5

Sebelumnya: 52,2

Meskipun melambat, aktivitas manufaktur China masih berada di wilayah ekspansi.

Polandia – GDP Kuartal I

Rilis pukul 09:30

Perkiraan: +3,4% YoY

Sebelumnya: +4,1% YoY

Pasar mengantisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Jerman – PMI Manufaktur

Rilis pukul 09:55

Perkiraan: 49,9

Angka tersebut masih berada di bawah ambang 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi.

Zona Euro – PMI Manufaktur

Rilis pukul 10:00

Perkiraan: 51,4

Amerika Serikat – ISM Manufacturing

Rilis pukul 16:00

Perkiraan: 53,0

Sebelumnya: 52,7

Laporan ini menjadi data ekonomi terpenting hari ini dan akan memberikan gambaran awal kondisi sektor manufaktur AS menjelang laporan tenaga kerja Non-Farm Payrolls (NFP) pada Jumat.

Swiss – GDP Kuartal I

Data yang telah dirilis menunjukkan:

Aktual: +0,7% QoQ

Perkiraan: +0,6% QoQ

Hasil tersebut sedikit lebih baik dari ekspektasi pasar.

🔑 Faktor Penggerak Pasar

Geopolitik AS–Iran. Selat Hormuz masih berada dalam kondisi yang rentan. Harga minyak terus bereaksi terhadap setiap perkembangan terkait serangan militer maupun upaya diplomasi antara Washington dan Teheran.

COMPUTEX Taipei dan Microsoft Build. Perhatian investor teknologi tertuju pada presentasi CEO Nvidia, Jensen Huang.. Dalam ajang COMPUTEX, Nvidia memperkenalkan:

Chip N1X

RTX Spark Superchip

Selain itu, PC Windows pertama berbasis ARM hasil kolaborasi Nvidia dan Microsoft dijadwalkan mulai diperkenalkan pekan depan, memperkuat optimisme terhadap pertumbuhan pasar AI.

ISM Manufacturing AS. Data ISM yang dirilis sore nanti akan menjadi indikator awal kondisi ekonomi AS pekan ini. Pasar akan menggunakannya untuk menilai kekuatan aktivitas manufaktur sebelum laporan NFP yang diperkirakan menunjukkan penambahan sekitar 85.000 lapangan kerja.

Minyak dan Gas Sebagai Barometer Risiko. Harga WTI kembali mendekati level USD 90 per barel. Setiap perkembangan baru dari kawasan Teluk Persia berpotensi memicu pergerakan signifikan pada minyak, gas alam, mata uang, maupun pasar saham global.