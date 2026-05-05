US ISM Services PMI

Aktual: 53,6 (Ekspektasi: 53,7, Sebelumnya: 54,0)

US ISM Services Prices Paid

Aktual: 70,7 (Ekspektasi: 73,5, Sebelumnya: 70,7)

US ISM Services Employment

Aktual: 48 (Ekspektasi: 48,3, Sebelumnya: 45,2)

US ISM Services New Orders

Aktual: 53,5 (Ekspektasi: 57,3, Sebelumnya: 60,6)

Data makroekonomi Amerika Serikat yang dirilis sore ini memberikan gambaran yang campuran, meskipun secara umum masih positif, mengenai kondisi ekonomi AS.

Penjualan rumah baru pada bulan Maret memberikan kejutan signifikan ke atas, mencapai 682.000 unit dibandingkan estimasi 652.000, mencatat kenaikan 7,4% secara bulanan setelah sebelumnya mengalami penurunan tajam sebesar 17,6% pada Februari. Pemulihan kuat ini menunjukkan bahwa pasar perumahan masih memiliki daya tahan meskipun suku bunga tetap tinggi.

Sementara itu, indeks ISM sektor jasa pada April berada di level 53,6 poin, sedikit di bawah 54,0 pada Maret dan estimasi konsensus 53,7, namun masih jauh di atas ambang 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi.

Komponen pesanan baru menjadi perhatian karena turun ke 53,5 poin dibandingkan ekspektasi 57,3 poin, yang dapat mengindikasikan potensi perlambatan permintaan dalam beberapa bulan ke depan.

Data JOLTS bulan Maret menunjukkan 6,866 juta lowongan kerja, sedikit di atas estimasi 6,835 juta, mengindikasikan pasar tenaga kerja yang masih solid meskipun secara bertahap mulai mendingin.