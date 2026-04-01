22.14 · 1 April 2026

BREAKING: Kenaikan besar stok minyak kembali terjadi meski gangguan di Timur Tengah

Laporan terbaru dari Energy Information Administration (EIA) memberikan sinyal bearish yang mengejutkan bagi pasar minyak mentah, bahkan di tengah tingginya ketegangan geopolitik.

  • Lonjakan Stok Minyak Mentah (+5,451K): Ini merupakan kenaikan besar kedua berturut-turut, yang sulit dijelaskan mengingat adanya gangguan besar di Timur Tengah. Secara fundamental, hal ini menunjukkan adanya surplus pasokan di Amerika Serikat.

  • Penurunan Stok Produk Olahan: Meski stok minyak mentah meningkat, stok gasoline (-2,593K) dan distillate (-1,032K) justru turun lebih cepat dari perkiraan. Ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk olahan tetap kuat, meskipun pasokan bahan mentah meningkat.

  • Perubahan Sentimen Geopolitik: Penurunan harga minyak sebagian besar dipicu oleh spekulasi bahwa Donald Trump dapat mengumumkan deeskalasi atau perubahan kebijakan terhadap Iran dalam waktu dekat.

Pasar saat ini berada di persimpangan jalan. Data fisik menunjukkan surplus minyak mentah Amerika Serikat yang terus meningkat, namun perhatian investor tetap terpaku pada perkembangan perang. Jika "premi geopolitik" menguap akibat pergeseran diplomatik, surplus saat ini dapat mempercepat koreksi harga menuju target $75 - $80 yang disarankan oleh struktur jangka waktu (term structure).

Pelemahan harga minyak menekan pasar; sektor energi memimpin penurunan dengan Exxon Mobil (XOM) anjlok 4,65% dan Chevron (CVX) merosot 4,16%. Sumber: xStation5

8 April 2026, 16.32

Emas & Perak Naik Usai Gencatan Timur Tengah
8 April 2026, 15.21

Harga Minyak Anjlok Usai Gencatan AS-Iran
8 April 2026, 14.21

Market Wrap: Gencatan Senjata AS-Iran Tekan Harga Minyak
8 April 2026, 02.00

Daily summary: Wall Street memangkas kerugian awal menunggu keputusan akhir Trump soal serangan Iran 🗽
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
