CEO NVIDIA Sebut Marvell Kandidat Perusahaan Triliunan Dolar Berikutnya

CEO NVIDIA secara terbuka menyebut Marvell Technology sebagai "perusahaan triliunan dolar berikutnya" pada ajang COMPUTEX 2026, mendorong saham MRVL melonjak lebih dari 32% dalam satu sesi perdagangan. Dukungan tersebut melengkapi kuartal dengan laba rekor dan kemitraan strategis yang semakin erat, menempatkan Marvell sebagai tulang punggung penting dalam pembangunan infrastruktur AI global.

Katalis COMPUTEX: Dari Mitra Strategis Menjadi Kandidat Perusahaan Triliunan Dolar

Pada konferensi COMPUTEX 2026 di Taipei pada 2 Juni, CEO NVIDIA Jensen Huang tampil bersama CEO Marvell Matt Murphy dan secara terbuka menyatakan bahwa Marvell merupakan "perusahaan triliunan dolar berikutnya". Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika pasar. Komentar itu muncul setelah NVIDIA mengumumkan investasi strategis senilai US$2 miliar di Marvell pada Maret 2026, yang secara struktural mengintegrasikan kapabilitas custom silicon dan optical networking milik Marvell ke dalam ekosistem AI NVIDIA yang terus berkembang.

Saham MRVL ditutup pada level US$290,79 pada hari tersebut, melonjak 32,5%, dengan volume perdagangan mencapai 102 juta saham atau sekitar 257% di atas rata-rata volume tiga bulan sebesar 28,5 juta saham. Reli tersebut mendorong kapitalisasi pasar Marvell ke sekitar US$240 miliar hanya dalam satu hari, sekaligus mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di kisaran US$291 per saham.

Menambah sentimen positif, Marvell juga memperkenalkan chip switch Teralynx T100 dalam acara tersebut. Chip dengan kecepatan 102,4 terabit per detik ini dirancang khusus untuk jaringan AI dan data center cloud, serta secara langsung menantang pemain besar seperti Broadcom dan AMD pada segmen jaringan berkecepatan tinggi yang menjadi fondasi infrastruktur AI skala besar.

Rekor Kuartal Pertama: Bisnis Data Center Kini Mendominasi Pendapatan

Marvell melaporkan pendapatan rekor kuartal pertama fiskal 2027 sebesar US$2,418 miliar pada 27 Mei, melampaui estimasi konsensus sebesar US$2,41 miliar dan mencatat pertumbuhan 28% secara tahunan (year-over-year). Segmen data center menghasilkan pendapatan sebesar US$1,83 miliar atau setara 76% dari total pendapatan perusahaan. Segmen ini tumbuh 27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menegaskan peran sentral infrastruktur AI dalam kinerja keuangan Marvell.

Laba per saham (EPS) non-GAAP tercatat sebesar US$0,80, sedikit di atas konsensus pasar sebesar US$0,79. Sementara itu, arus kas operasi mencapai rekor US$638,8 juta selama kuartal tersebut. Manajemen meningkatkan proyeksi pendapatan penuh tahun fiskal 2027 menjadi sekitar US$11,5 miliar, yang merepresentasikan pertumbuhan sekitar 40% secara tahunan. Selain itu, target pendapatan fiskal 2028 dinaikkan menjadi US$16,5 miliar, meningkat US$1,5 miliar dibandingkan panduan yang diberikan hanya satu kuartal sebelumnya. Untuk kuartal kedua fiskal 2027, Marvell memproyeksikan pendapatan sebesar US$2,70 miliar pada titik tengah panduan, yang mengindikasikan pertumbuhan 35% secara tahunan. EPS non-GAAP diperkirakan mencapai US$0,93.

Sumber: Dokumen 8-K Marvell yang diajukan ke SEC (Securities and Exchange Commission). (G) menunjukkan titik tengah (midpoint) dari panduan atau proyeksi yang diberikan manajemen perusahaan.

Premi Valuasi Mencerminkan Optimisme AI, Namun Risiko Tetap Ada

Marvell saat ini diperdagangkan pada forward P/E di atas 90 kali dan price-to-book ratio sekitar 13,4 kali. Valuasi tersebut menunjukkan bahwa pasar telah memasukkan ekspektasi pertumbuhan yang sangat tinggi terhadap roadmap AI dan bisnis custom silicon perusahaan selama beberapa tahun ke depan. Saham ini telah menguat lebih dari 265% dalam dua belas bulan terakhir, sementara reli pada 2 Juni saja menambahkan sekitar US$60 miliar terhadap kapitalisasi pasar perusahaan. Para analis merespons dengan serangkaian kenaikan target harga. Stifel menaikkan target harga menjadi US$321, Roth Capital menjadi US$275, dan Raymond James menjadi US$235. Meski demikian, rata-rata target harga konsensus yang lebih luas masih berada di sekitar US$233, lebih rendah dibandingkan harga pasar saat ini. Kepemilikan institusional tetap kuat, mencapai 83,5% dari total saham beredar, yang memberikan dukungan struktural terhadap saham. Namun, konsentrasi pendapatan yang tinggi pada sejumlah kecil pelanggan hyperscaler tetap menjadi risiko jika belanja infrastruktur AI mulai melambat.

Meskipun pertumbuhan permintaan custom silicon dan hubungan yang semakin erat dengan NVIDIA menghadirkan prospek pertumbuhan yang menarik, investor yang membeli saham pada level saat ini pada dasarnya membayar untuk skenario eksekusi yang nyaris sempurna dalam jangka panjang. Perlambatan belanja modal (capex) dari perusahaan hyperscaler atau meningkatnya tekanan persaingan dari Broadcom dan AMD dapat memicu koreksi valuasi yang signifikan di masa mendatang.

Sumber: MarketBeat dan StockAnalysis. Harga berdasarkan penutupan pasar pada 2 Juni 2026.