BREAKING: Kenaikan Lagi Stok Minyak, Penurunan Persediaan Bahan Bakar

Persediaan minyak mentah: +3,08 juta barel (ekspektasi: +0,5 juta). Ini merupakan kenaikan signifikan, melampaui konsensus pasar lebih dari enam kali lipat (Bloomberg).

Persediaan distilat: -3,14 juta barel (ekspektasi: -1,25 juta). Penurunan yang sangat dalam, mengindikasikan permintaan kuat untuk diesel dan minyak pemanas atau adanya gangguan produksi.

Persediaan bensin: -1,59 juta barel (ekspektasi: -1,55 juta). Hasil ini hampir sepenuhnya sesuai ekspektasi, menunjukkan permintaan musiman yang stabil.

Utilisasi kilang: -0,1 poin persentase (ekspektasi: +0,8 poin persentase). Penurunan mengejutkan dalam aktivitas kilang, yang sebagian menjelaskan kenaikan stok minyak mentah (minyak yang belum diproses).

Impor dari Meksiko: -59% (turun ke 165 ribu barel per hari). Ini adalah level terendah secara historis, akibat kebijakan Meksiko yang membatasi ekspor demi kebutuhan kilang domestiknya (termasuk Dos Bocas).

Ini menandai kenaikan ke-7 berturut-turut dalam persediaan minyak mentah AS. Sumber: Bloomberg Finance LP, XTB

Minyak Mentah Menumpuk, Bahan Bakar Menipis

Laporan EIA menggambarkan pasar dengan “dua kecepatan”, yang dalam konteks gencatan senjata yang baru diumumkan antara AS dan Iran, dapat semakin mempersulit valuasi:

Guncangan pasokan bahan mentah: Kenaikan stok minyak lebih dari 3 juta barel saat pasar hanya mengharapkan kenaikan simbolis merupakan sinyal bearish. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan throughput kilang (utilisasi) serta impor kuat dari Kanada yang menutupi kekurangan dari wilayah lain. Dalam beberapa minggu terakhir, terlihat tren kenaikan stok yang berkelanjutan.

Krisis distilat: Sementara minyak mentah meningkat, stok bahan bakar jadi (terutama distilat) menyusut dengan cepat. Ini merupakan sinyal bullish untuk margin kilang. Pasar produk tetap sangat ketat, yang dapat mencegah harga bahan bakar di SPBU turun, bahkan jika harga minyak Brent turun akibat gencatan senjata. Data terbaru juga mengonfirmasi tren ini, di mana stok minyak AS naik sekitar 3,1 juta barel sementara bensin dan distilat turun tajam

“Detoks” Meksiko: Penurunan drastis impor dari Meksiko (turun 233 ribu barel per hari) merupakan perubahan struktural. AS kini harus mencari minyak berat dari sumber lain (misalnya peningkatan impor dari Venezuela hingga 321 ribu barel per hari), yang meningkatkan biaya logistik bagi kilang di Gulf Coast (PADD 3).

Konteks geopolitik: Data ini muncul saat “premi perang” mulai menghilang setelah gencatan senjata 7 April. Kelebihan pasokan minyak di AS (+3 juta barel) memberi argumen tambahan bagi pemerintahan Trump dalam negosiasi - Amerika menunjukkan memiliki cadangan, yang melemahkan posisi Iran terkait Selat Hormuz.

Pelepasan cadangan: Sejak 20 Maret, hanya 2 juta barel minyak yang dilepas dari Strategic Petroleum Reserve (SPR), meskipun sebelumnya diumumkan pelepasan hingga 172 juta barel.

Perlu ditekankan bahwa pergerakan harga minyak saat ini sangat dipengaruhi isu Iran. Berita terbaru menunjukkan Iran menuntut Israel menghentikan serangan ke Lebanon. Tanpa penghentian tersebut, Iran dilaporkan dapat dengan cepat meninggalkan kesepakatan gencatan senjata.

