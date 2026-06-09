Penurunan Harga di Bawah US$90 dan Level Terendah Beberapa Pekan

Harga minyak mentah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa jam terakhir, mendorong harga minyak WTI AS turun di bawah level psikologis US$90 per barel. Penurunan harga saat ini telah mencapai lebih dari 4%. Pendorong utama pelemahan ini adalah meningkatnya harapan akan adanya titik temu antara Amerika Serikat dan Iran terkait upaya mengakhiri konflik yang selama berbulan-bulan membebani pasar global.

Penurunan ini secara nyata meredakan kekhawatiran investor terhadap tingginya biaya energi yang sebelumnya memicu tekanan inflasi. Namun demikian, perlu dicatat bahwa pelemahan harga minyak belum mampu memperbaiki sentimen di pasar lainnya. Indeks-indeks Wall Street juga mengalami koreksi, begitu pula harga logam mulia, meskipun tekanan inflasi berpotensi berkurang.

Apakah Harga Minyak Sudah Mencapai Puncaknya?

Banyak faktor yang mengindikasikan bahwa puncak harga minyak kemungkinan telah terlewati, meskipun risiko defisit fisik di pasar bahan bakar masih tetap ada karena Selat Hormuz masih ditutup.

Seiring pasar mulai memperhitungkan kemajuan dalam pembicaraan damai dan peluang terhindarnya konflik militer, premi geopolitik yang selama ini melekat pada harga minyak secara bertahap mulai menghilang.

Kesepakatan diplomatik yang bersifat permanen kemungkinan akan mengonfirmasi tren ini dan mencegah harga kembali ke level ekstrem yang baru-baru ini tercapai. Di sisi lain, pasar telah hidup dengan harapan berakhirnya konflik selama beberapa minggu terakhir, sementara harga tinggi minyak juga mulai diimbangi oleh penurunan signifikan persediaan minyak global.

Spread Kalender Turun di Bawah US$2 Meski Defisit Struktural Masih Terjadi

Penurunan spread kalender ke bawah level US$2 merupakan sinyal teknikal yang menunjukkan meredanya ketegangan di pasar futures minyak. Kompresi spread seperti ini biasanya terjadi pada fase normalisasi ketika investor tidak lagi bersedia membayar premi yang sangat tinggi untuk pengiriman segera. Meskipun level spread sebesar US$1–2 secara historis masih menunjukkan kondisi pasar yang ketat, angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan level US$5–6 bahkan US$10 yang sempat terlihat dalam beberapa bulan terakhir.

Namun yang mengkhawatirkan, saat ini terlihat adanya ketidaksesuaian yang jelas antara pasar derivatif dan pasar fisik. Walaupun spread kontrak futures mengindikasikan kembalinya keseimbangan pasar, kondisi pasar fisik masih berada dalam defisit pasokan yang dalam setelah berbulan-bulan pengurangan produksi dan gangguan logistik. Defisit yang besar ini membuat pasar tetap sangat ketat dan seharusnya memberikan dukungan kuat terhadap harga minyak. Bahkan jika kesepakatan damai benar-benar tercapai, penurunan harga dari level saat ini diperkirakan akan terbatas pada sekitar 10%.

Retorika Trump versus Realitas Diplomatik

Presiden Donald Trump kembali memberikan sentimen optimistis kepada pasar dengan mengumumkan adanya kemajuan setelah berhasil menegosiasikan penghentian saling serang antara Israel dan Iran.

"Kami berada pada tahap akhir dari sebuah kesepakatan yang akan menjadi kesepakatan yang sangat, sangat baik," ujar Trump kepada para wartawan di New York, seraya mengisyaratkan bahwa rincian konkret dari kesepakatan tersebut dapat muncul dalam satu hingga dua hari ke depan.

Meskipun pasar keuangan merespons pernyataan tersebut dengan penurunan harga komoditas secara langsung, investor tetap menyikapi klaim tersebut dengan skeptisisme yang beralasan.

Dalam beberapa minggu terakhir, Trump telah menyebut adanya "keberhasilan yang sudah dekat" dan "kesepakatan yang hampir tercapai" lebih dari tiga puluh kali. Pernyataan-pernyataan tersebut kerap dipandang sebagai bagian dari strategi negosiasi dan pendekatan komunikasi politik.

Namun kali ini, optimisme tersebut memiliki landasan yang sedikit lebih kuat karena penghentian aksi militer secara nyata telah memberikan ruang yang lebih besar bagi proses diplomasi.

Harga minyak WTI kini turun di bawah US$90 per barel dan sedang menguji area rata-rata pergerakan 200 sesi. Level ini merupakan area support yang sangat penting. Pada tahun 2022, setelah harga berhasil menembus ke bawah level tersebut, pasar mengalami koreksi besar yang berlangsung selama beberapa bulan.

​​​​​​​​​​​​​​Sumber: xStation5