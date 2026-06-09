Indeks volatilitas VIX melonjak lebih dari 10% dan menembus level psikologis 20 poin, mengindikasikan peningkatan tajam kecemasan investor serta tingginya permintaan terhadap instrumen lindung nilai portofolio.

Penurunan US100 sempat mencapai hampir 4%, sementara US500 turun lebih dari 2%. Saat ini, kedua indeks tersebut telah memangkas sekitar setengah dari kerugian yang terjadi sebelumnya.

Meskipun sesi perdagangan Amerika Serikat dibuka menguat dan sempat mencoba bangkit dari pelemahan pekan lalu, kenaikan saham-saham perusahaan chip akhirnya kehilangan momentum sepenuhnya dan menyeret indeks utama, terutama US100, ke zona merah.

Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa kesepakatan damai dengan Iran telah memasuki "tahap akhir", yang diperkirakan akan membuka kembali Selat Hormuz, jalur strategis bagi perdagangan global.

Namun perlu dicatat bahwa sejak konflik dimulai, Donald Trump telah mengumumkan adanya kesepakatan yang akan segera tercapai hampir 40 kali.

Israel dan Iran telah menyatakan penghentian serangan satu sama lain, tetapi pasar masih menghadapi risiko eskalasi baru yang melibatkan Amerika Serikat.