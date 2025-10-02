Baca selengkapnya
18.17 · 2 Oktober 2025

BREAKING: Laporan Challenger Tunjukkan PHK AS Masih Tinggi

Inti pembahasan
  • PHK Challenger September: 54k vs 86k
  • Turun 25% QoQ, tapi level masih tinggi
  • Data bisa tekan outlook ketenagakerjaan AS
  • Implikasi bagi ekspektasi Fed & pasar saham
Laporan PHK Challenger AS (September): 54 ribu vs 86 ribu sebelumnya — turun lebih dari 25% QoQ, namun angka masih tergolong tinggi.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
