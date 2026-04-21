BREAKING: Penjualan AS di atas ekspektasi!

Hasil Penjualan Ritel

Penjualan ritel (m/m): 1,7% (perkiraan: 1,4%, sebelumnya: 0,6%)

Penjualan tanpa mobil (m/m): 1,9% (perkiraan: 1,3%, sebelumnya: 0,5%)

Penjualan tanpa mobil dan bahan bakar (m/m): 0,6% (sebelumnya: 0,4%)

Mengapa data ini penting?

Penjualan ritel merupakan salah satu indikator utama kesehatan konsumen di AS, yang menyumbang sebagian besar pertumbuhan ekonomi. Data ini, terutama jika mengecualikan mobil dan bahan bakar, membantu menilai kekuatan dasar permintaan dan laju aktivitas ekonomi saat ini. Pertumbuhan penjualan yang berkelanjutan menunjukkan ketahanan konsumen meskipun suku bunga tinggi. Dari perspektif Federal Reserve, data ini memengaruhi penilaian terhadap tekanan sisi permintaan dan ekspektasi pemangkasan suku bunga di masa depan. Bagi pasar keuangan, data ini berdampak pada pergerakan dolar, obligasi, dan saham, sekaligus mengurangi kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi yang tajam.

Data terbaru

Penjualan ritel bulan Maret tercatat lebih kuat dari ekspektasi. Penjualan utama (headline) naik 1,7% secara bulanan dibandingkan perkiraan 1,4% dan sebelumnya 0,7%, sementara penjualan tanpa mobil meningkat 1,9%. Penjualan inti tanpa mobil dan bahan bakar tetap stabil di 0,6%.

Meskipun terdapat tekanan eksternal seperti ketegangan di kawasan Teluk Persia, konsumen AS tetap menunjukkan ketahanan. Secara keseluruhan, data ini mengonfirmasi permintaan yang solid, mendukung pertumbuhan ekonomi serta membentuk ekspektasi pasar dan arah kebijakan moneter ke depan.

Sumber: xStation5