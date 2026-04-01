BREAKING: Penjualan ritel AS di atas ekspektasi!

Hasil Penjualan Ritel untuk Februari

Penjualan ritel (m/m): saat ini 0,6% (perkiraan: 0,5%; sebelumnya: -0,2%)

Penjualan ritel tanpa mobil (m/m): saat ini 0,5% (perkiraan: 0,3%; sebelumnya: 0,0%)

Penjualan ritel tanpa mobil dan bahan bakar (m/m): saat ini 0,4% (sebelumnya: 0,3%)

Mengapa data ini penting?

Penjualan ritel merupakan salah satu indikator utama kesehatan konsumen di Amerika Serikat, yang menyumbang sebagian besar pertumbuhan ekonomi. Data ini - terutama yang tidak memasukkan mobil dan bahan bakar - membantu menilai kekuatan permintaan yang sebenarnya serta laju aktivitas ekonomi saat ini. Pertumbuhan penjualan ritel yang berkelanjutan menunjukkan ketahanan konsumen meskipun suku bunga tinggi. Dari perspektif Federal Reserve, data ini memengaruhi penilaian terhadap tekanan sisi permintaan dan ekspektasi terkait penurunan suku bunga di masa depan. Bagi pasar keuangan, data ini membentuk valuasi dolar, obligasi, dan saham, sekaligus mengurangi kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi yang tajam.

Data Terkini

Data penjualan ritel AS untuk Februari menunjukkan hasil yang lebih baik dari ekspektasi dan mengindikasikan pemulihan yang jelas dalam aktivitas konsumen setelah awal tahun yang lebih lemah. Total penjualan meningkat sebesar 0,6% secara bulanan, melampaui perkiraan sebesar 0,5%, sementara data Januari direvisi turun ke wilayah negatif sebesar 0,1%, yang semakin menegaskan besarnya perbaikan yang terjadi.

Gambaran yang lebih optimistis terlihat dari data inti, di mana penjualan tanpa mobil meningkat sebesar 0,5% dibandingkan ekspektasi 0,3%, menunjukkan permintaan konsumen yang solid dan berbasis luas. Demikian pula, penjualan ritel inti - yang tidak termasuk mobil dan bahan bakar - naik sebesar 0,4%, dengan data bulan sebelumnya direvisi turun menjadi 0,2%, mengonfirmasi percepatan konsumsi yang nyata.

Perlu dicatat bahwa data ini mencerminkan periode sebelum meningkatnya ketegangan terkait Iran, sehingga belum memperhitungkan potensi dampak faktor geopolitik terhadap sentimen konsumen dan aktivitas ekonomi.