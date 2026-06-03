🌍 Eskalasi Konflik Timur Tengah
- Iran meluncurkan sedikitnya 10 rudal balistik ke arah pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait, termasuk Ali Al Salem Air Base.
- Serangan juga dilaporkan menyasar Bahrain, Arab Saudi, dan Dubai, yang menyebabkan penghentian sementara sejumlah penerbangan di kawasan Teluk.
- Eskalasi ini terjadi setelah serangan Amerika Serikat terhadap kapal tanker yang terkait dengan Iran serta laporan ledakan di sekitar Pulau Qeshm.
🛢️ Minyak
- Harga minyak melonjak menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik.
- Minyak Brent dan WTI masing-masing naik sekitar 1,9%, dengan Brent mencapai USD 97,30 per barel dan WTI menyentuh USD 95,10 per barel.
- Pasar energi kembali memperhitungkan risiko gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah yang merupakan salah satu pusat produksi dan distribusi minyak terpenting di dunia.
Jepang: Yen, Energi, dan Tekanan Fiskal
- Pasangan USD/JPY kembali menguji area 160, level yang sebelumnya memicu intervensi pemerintah Jepang di pasar valuta asing.
- Menteri Keuangan Jepang, Satsuki Katayama, memperingatkan bahwa Tokyo siap mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar, sehingga sementara waktu meredam spekulasi investor.
- Pada saat yang sama, Jepang menyetujui anggaran tambahan senilai 3,1 triliun yen yang akan dibiayai melalui penerbitan utang.
- Dana tersebut akan digunakan untuk memberikan subsidi bahan bakar dan biaya energi.
- Kondisi ini menunjukkan lingkaran tekanan yang kompleks antara kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik, pelemahan yen, dan meningkatnya tekanan fiskal terhadap pemerintah Jepang.
ECB dan Kebijakan Moneter
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Anggota Dewan ECB, Pierre Wunsch, menyatakan bahwa diskusi kebijakan moneter pada bulan Juni akan menjadi "relatif mudah" jika konflik di Timur Tengah belum terselesaikan. Komentar tersebut menunjukkan adanya argumen yang semakin kuat untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat guna mengantisipasi tekanan inflasi yang berasal dari lonjakan harga energi.
Amerika Serikat: Tarif Baru dan Section 301
- Amerika Serikat mengusulkan tarif impor baru minimal 10% terhadap produk dari sekitar 60 negara sebagai bagian dari investigasi tenaga kerja paksa yang dilakukan berdasarkan Section 301.
- China, India, Jepang, Korea Selatan, Brasil, dan Swiss akan dikenakan tarif yang lebih tinggi, yaitu sebesar 12,5%.
- Kebijakan ini dirancang untuk menggantikan sistem tarif sebelumnya yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.
- Namun implementasinya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
- Proses konsultasi akan berlangsung hingga 6 Juli, sementara dengar pendapat resmi dijadwalkan dimulai pada 7 Juli.
Australia: GDP dan PMI Jasa
- Produk Domestik Bruto (GDP) Australia pada kuartal pertama hanya tumbuh 0,3% secara kuartalan dan 2,5% secara tahunan.
- Hasil tersebut berada di bawah ekspektasi pasar.
- Perdagangan luar negeri menjadi faktor utama yang menekan pertumbuhan ekonomi.
- Meskipun demikian, permintaan domestik tetap kuat dan investasi sektor swasta melonjak 6,0%.
- Sementara itu, PMI sektor jasa Australia turun ke level 48,7 pada Mei.
- Pesanan baru mengalami penurunan tercepat dalam hampir dua setengah tahun terakhir, mengindikasikan perlambatan aktivitas ekonomi di sektor jasa.
China: PMI Jasa
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PMI sektor jasa China meningkat menjadi 54,4 pada Mei, menandai laju ekspansi tercepat dalam tiga bulan terakhir. Pesanan baru meningkat untuk bulan ke-41 secara berturut-turut. Selain itu, tingkat ketenagakerjaan juga kembali mencatat pertumbuhan, menunjukkan perbaikan aktivitas ekonomi di sektor jasa.
🚀 SpaceX: Potensi IPO
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SpaceX dilaporkan tengah mempersiapkan penawaran umum perdana saham (IPO) dengan valuasi sekitar USD 75 miliar dan harga penawaran sebesar USD 135 per saham. Valuasi tersebut akan menempatkan nilai perusahaan di kisaran USD 1,75 triliun. Jika terealisasi, IPO ini berpotensi menjadi penawaran saham terbesar dalam sejarah pasar modal global. Penetapan target harga sebelum roadshow dimulai juga mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan perusahaan terhadap minat investor. Bagi pasar, potensi IPO SpaceX dapat menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sektor teknologi dan antariksa dalam beberapa tahun terakhir.
BREAKING: JOLTS AS Lampaui Ekspektasi, Pasar Tenaga Kerja Tetap Kuat
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