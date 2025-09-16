Baca selengkapnya

BREAKING: Penjualan Ritel AS Melonjak, US100 Menguat

19.31 16 September 2025

Penjualan ritel AS pada bulan Agustus tercatat naik 0,6%, jauh di atas ekspektasi 0,2% dan lebih tinggi dari bulan sebelumnya 0,5%.

Core Retail Sales MoM AS: 0,7% (Ekspektasi 0,4%, Sebelumnya 0,3%)

Harga Ekspor AS MoM: 0,3% (Ekspektasi 0,1%, Sebelumnya 0,1%)

Harga Impor AS MoM: 0,3% (Ekspektasi -0,2%, Sebelumnya 0,4%)

CFO Bank of America, Borthwick, menegaskan: “Kredit dan belanja konsumen bank meningkat di 2025. Konsumen AS dalam kondisi baik. Kualitas kredit stabil.”

Indeks US100 bereaksi positif meski data mengindikasikan harga lebih tinggi dan konsumsi yang kuat — yang mengurangi peluang pemangkasan suku bunga agresif tahun ini. Namun, di sisi lain, data ini juga menunjukkan bahwa permintaan tetap kokoh meskipun pasar tenaga kerja melemah, yang secara keseluruhan menjadi sentimen positif untuk saham.

 

Sumber: xStation5

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
