16:00 – Penjualan Rumah Baru di AS, Agustus:

Penjualan rumah baru: 800k (Ekspektasi: 650k; Sebelumnya: 652k)

m/m: +20% (Ekspektasi: -0,3%; Sebelumnya: -0,6%)



Penjualan rumah baru di AS pada Agustus jauh lebih kuat dari perkiraan di 800k. Ini menandakan demand perumahan yang tangguh meski suku KPR tinggi dan tekanan di pasar tenaga kerja meningkat. Kejutan positif ini menunjukkan rumah tangga masih mampu & mau melakukan pembelian besar, menegaskan kepercayaan konsumen dan ketahanan ekonomi yang lebih luas.

Meski ini indikator ekonomi positif, aktivitas perumahan yang sangat kuat juga bisa memicu kekhawatiran inflasi yang lengket, karena demand lebih kuat dapat mendorong biaya tenaga kerja dan material. Bagi pasar, data ini bisa mengurangi ekspektasi pemangkasan suku dalam waktu dekat oleh The Fed—berpotensi menekan saham namun menguatkan dolar.

Sumber: Bloomberg Finance LP

Data rinci menunjukkan mayoritas besar transaksi terjadi di wilayah Selatan (South) dan harga properti kembali naik setelah beberapa bulan menurun.