Kontrak berjangka Nasdaq 100 (US100) turun hampir 0.9%, memperpanjang aksi jual yang dimulai sejak sesi sebelumnya. Rilis indeks ISM Services AS bulan Januari tercatat sedikit di atas ekspektasi, namun kenaikan tersebut terutama didorong oleh komponen harga yang sangat kuat dan bersifat inflasioner. Sebaliknya, komponen pesanan baru dan tenaga kerja justru menunjukkan pelemahan. Sebelumnya, data final S&P Global Services PMI juga direvisi sedikit lebih tinggi dibandingkan estimasi awal.

ISM Services AS (Januari):

Indeks utama: 53.8 (perkiraan 53.5, sebelumnya 54.4)

Harga dibayar: 56.6 (perkiraan 55.0, sebelumnya 54.3)

Pesanan baru: 53.1 (perkiraan 55.0, sebelumnya 57.9)

Tenaga kerja: 50.3 (perkiraan 51.8, sebelumnya 52.0)

US100 (H1)

Meskipun indeks sempat bergerak naik sesaat setelah rilis data ISM, tekanan jual tetap mendominasi. Selain saham Big Tech — dengan Meta Platforms dan Nvidia termasuk yang melemah hari ini — saham AMD turun tajam hampir 14%, Palantir juga mengalami penurunan, dan sektor teknologi secara luas, khususnya saham software, memperdalam koreksi yang terjadi sejak kemarin. Volume jual tetap mendominasi, sementara RSI pada timeframe satu jam turun mendekati area oversold. Koreksi dari puncak terbaru kini telah mencapai sekitar 1.000 poin.

Secara keseluruhan, laporan ISM ini tidak memberikan dukungan bagi pasar saham. Data tersebut berpotensi memperkuat pandangan pembuat kebijakan bahwa risiko inflasi masih nyata, sementara “biaya” dari mempertahankan kebijakan moneter yang hawkish semakin membebani pasar tenaga kerja dan aktivitas ekonomi AS, yang saat ini sudah menunjukkan sinyal campuran.

Sumber: xStation5