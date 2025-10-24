15:45 – S&P Global USA PMI (Oktober):

Composite: 54.8 (Sebelumnya: 53.9)

Manufacturing: 52.2 (Ekspektasi: 51.9, Sebelumnya: 52.0)

Services: 55.2 (Ekspektasi: 53.5, Sebelumnya: 54.2)

Data PMI AS Oktober keluar jauh lebih kuat dari perkiraan. Jika digabung dengan inflasi yang lebih rendah dari ekspektasi kemarin, hasil ini menunjukkan ekonomi AS jauh lebih kuat dari yang diperkirakan banyak analis.

Kita melihat adanya pemulihan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, namun pertumbuhan paling besar berasal dari sektor jasa, bukan manufaktur.

Yang menarik, indikator tidak hanya melampaui ekspektasi — tetapi juga menguat dibanding bulan sebelumnya, padahal konsensus pasar justru memperkirakan sedikit penurunan.

Peningkatan ini kemungkinan didorong oleh efek kekayaan (wealth effect) akibat lonjakan harga aset dan biaya pinjaman yang menurun, yang bersama-sama mendorong konsumsi serta belanja bisnis.

Implikasi Pasar

Meskipun data ini menunjukkan ekonomi kuat, bukan berarti kabar baik untuk pasar saham.

PMI yang sedikit lebih rendah justru bisa memberi alasan bagi Federal Reserve untuk melonggarkan kebijakan moneter lebih lanjut — yang biasanya mendorong harga aset naik.

Namun, data yang sangat kuat mengurangi urgensi pelonggaran, memperkuat dolar AS dan menekan EUR/USD.

Saat ini, EUR/USD telah menghapus hampir seluruh kenaikan yang terjadi setelah rilis CPI AS kemarin.

Sumber: xStation5