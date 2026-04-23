BREAKING: PMI AS Melonjak Tajam

14:45 GMT - Amerika Serikat - Laporan PMI:

 

  • S&P Composite PMI Flash Aktual 52 (Perkiraan 50,6, Sebelumnya 50,3)
  • S&P Manufacturing PMI Flash Aktual 54 (Perkiraan 52,5, Sebelumnya 52,3)
  • S&P Services PMI Flash Aktual 51,3 (Perkiraan 50,6, Sebelumnya 49,8)

 

PMI awal Amerika Serikat untuk bulan April mencatat pemulihan yang luas dan melampaui konsensus pasar. Aktivitas bisnis meningkat baik di sektor manufaktur maupun jasa, yang menunjukkan momentum yang kuat serta ketahanan ekonomi meskipun terdapat ketidakpastian geopolitik.

 

23 April 2026, 20.50

Lockheed Martin Gagal Penuhi Ekspektasi Q1
23 April 2026, 20.27

Penurunan ServiceNow: Pasar Kecewa Meski Kinerja Solid
23 April 2026, 18.07

Dominasi Magnificent 7 Melemah Tanpa Nvidia
23 April 2026, 15.28

💶PMI Eropa Anjlok saat Konflik Iran Menghantam Aktivitas Ekonomi

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
