14:45 GMT - Amerika Serikat - Laporan PMI:
- S&P Composite PMI Flash Aktual 52 (Perkiraan 50,6, Sebelumnya 50,3)
- S&P Manufacturing PMI Flash Aktual 54 (Perkiraan 52,5, Sebelumnya 52,3)
- S&P Services PMI Flash Aktual 51,3 (Perkiraan 50,6, Sebelumnya 49,8)
PMI awal Amerika Serikat untuk bulan April mencatat pemulihan yang luas dan melampaui konsensus pasar. Aktivitas bisnis meningkat baik di sektor manufaktur maupun jasa, yang menunjukkan momentum yang kuat serta ketahanan ekonomi meskipun terdapat ketidakpastian geopolitik.
