21.05.2026 – PMI Jasa & Manufaktur Mei

Manufacturing PMI: 55,3 (Ekspektasi: 54,0; Sebelumnya: 54,5)

Services PMI: 51,0 (Ekspektasi: 50,9; Sebelumnya: 51,0)

PMI Manufaktur dirilis di atas ekspektasi pasar, mengindikasikan membaiknya sentimen para manajer di sektor tersebut. Namun sektor jasa mencatat penurunan tipis yang tidak terduga.

Hal ini dapat menjadi bagian dari tren yang lebih luas di mana sektor manufaktur diuntungkan oleh arus investasi struktural dari perusahaan teknologi dan pemerintah AS, sementara sektor jasa masih menghadapi tekanan akibat melemahnya sentimen konsumen.

Pasar menunjukkan reaksi yang sangat terbatas terhadap rilis data ini.