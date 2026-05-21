21.05.2026 – PMI Jasa & Manufaktur Mei
- Manufacturing PMI: 55,3 (Ekspektasi: 54,0; Sebelumnya: 54,5)
- Services PMI: 51,0 (Ekspektasi: 50,9; Sebelumnya: 51,0)
PMI Manufaktur dirilis di atas ekspektasi pasar, mengindikasikan membaiknya sentimen para manajer di sektor tersebut. Namun sektor jasa mencatat penurunan tipis yang tidak terduga.
Hal ini dapat menjadi bagian dari tren yang lebih luas di mana sektor manufaktur diuntungkan oleh arus investasi struktural dari perusahaan teknologi dan pemerintah AS, sementara sektor jasa masih menghadapi tekanan akibat melemahnya sentimen konsumen.
Pasar menunjukkan reaksi yang sangat terbatas terhadap rilis data ini.
Daily Summary - Wall Street Cetak Rekor Baru di Tengah Euforia AI
Trump dan Warsh Siapkan Revolusi Baru di The Fed
Waller Guncang Pasar dengan Nada Hawkish
Fokus Pasar Pekan Depan: PCE AS dan Arah The Fed
Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.