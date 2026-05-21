Kalender makroekonomi hari ini terlihat cukup padat, namun perlu dicatat bahwa sejumlah besar data penting sebenarnya sudah dirilis selama sesi Asia. Berikut adalah ringkasan rilis paling penting, meskipun perlu juga digarisbawahi bahwa gambaran yang ditinggalkan oleh indeks PMI terlihat kurang baik, yang dapat mengindikasikan potensi pembacaan yang sedikit lebih lemah juga dari perspektif Eropa maupun Amerika.

Australia (Pasar Tenaga Kerja Mulai Melambat)

Laporan pasar tenaga kerja April menunjukkan pelemahan yang jelas pada kondisi ekonomi. Tingkat pengangguran secara tak terduga naik menjadi 4,5% (tertinggi sejak November 2021, dibanding ekspektasi 4,3%), sementara jumlah pekerjaan turun 18.600 (dibanding ekspektasi kenaikan 17.500). Pelemahan tersebut juga dikonfirmasi oleh penurunan participation rate menjadi 66,7% dan lonjakan pengangguran usia muda di atas 11%. Satu-satunya divergensi positif adalah kenaikan 0,8% pada jam kerja. Data ini membawa Reserve Bank of Australia (RBA) jauh lebih dekat ke kemungkinan menghentikan kenaikan suku bunga pada Juni.

Jepang (Ledakan Ekspor)

April membawa rebound besar perdagangan luar negeri Jepang yang jauh lebih baik dari ekspektasi. Neraca perdagangan mencatat surplus sebesar JPY 301,9 miliar (pasar memperkirakan defisit sebesar -JPY 29,7 miliar), didorong lonjakan ekspor sebesar 14,8% YoY (perkiraan: 9,3%). Di sisi lain, pesanan mesin Maret turun -9,4% MoM (lebih buruk dari proyeksi -8,1%), namun naik 5,9% YoY, jauh melampaui konsensus sebesar 4,5%.

Kalender Ekonomi

09:15 – Prancis, Manufacturing PMI Flash (Mei)

Konsensus: 52,2 | Sebelumnya: 52,0

09:15 – Prancis, Services PMI Flash (Mei)

Konsensus: 46,4 | Sebelumnya: 46,6

09:30 – Jerman, Manufacturing PMI Flash (Mei)

Konsensus: 51,1 | Sebelumnya: 51,0

09:30 – Jerman, Services PMI Flash (Mei)

Konsensus: 47,2 | Sebelumnya: 47,0

10:00 – Zona Euro, Composite PMI Flash (Mei)

Konsensus: — | Sebelumnya: 49,2

14:30 – AS, Initial Jobless Claims

Konsensus: 210K | Sebelumnya: 211K

14:30 – AS, Philadelphia Fed Manufacturing Index (Mei)

Konsensus: 19,0 | Sebelumnya: 18,0

14:30 – AS, Building Permits (April)

Konsensus: 1,37 juta | Sebelumnya: 1,39 juta

14:30 – AS, Housing Starts (April)

Konsensus: 1,45 juta | Sebelumnya: 1,41 juta

15:45 – AS, Manufacturing PMI Flash (Mei)

Konsensus: 53,0 | Sebelumnya: 53,8

15:45 – AS, Services PMI Flash (Mei)

Konsensus: 51,1 | Sebelumnya: 51,1