Risalah rapat terbaru The Fed sejalan dengan sinyal yang sebelumnya disampaikan Chair Powell dalam konferensi pers terakhirnya. Perlu diingat bahwa tiga pembuat kebijakan menolak apa yang disebut sebagai “easing bias” terhadap kemungkinan pemangkasan suku bunga di masa depan. Mengingat Stephen Miran tetap memilih pemangkasan suku bunga, perbedaan voting kali ini menjadi yang terbesar sejak tahun 1992.
Poin-Poin Utama dari Risalah
- Sebagian besar diskusi menyoroti bahwa apabila inflasi inti gagal melanjutkan penurunan, langkah berikutnya dari Komite dapat berupa kenaikan suku bunga.
- Meskipun Chair Powell mencoba menjaga nada yang seimbang dalam konferensi pers April, risalah ini memperlihatkan tingkat kekhawatiran sebenarnya di dalam Komite.
- Dokumen tersebut secara kuat menegaskan pandangan banyak anggota bahwa dalam kondisi saat ini, keseimbangan risiko terhadap inflasi jelas condong ke arah upside.
- Kelompok hawkish yang kuat di dalam Komite — diwakili anggota seperti Hammack, Kashkari, dan Logan — bahkan telah terbentuk sebelum Warsh resmi mengambil posisi kepemimpinan.
- Risalah juga mengungkap kekhawatiran mendalam para pembuat kebijakan terhadap bagaimana kenaikan kurva futures minyak mentah mulai mendorong ekspektasi inflasi pasar dalam jangka pendek.
- Analisis staf The Fed menunjukkan bahwa setelah periode perlambatan, kondisi pasar tenaga kerja telah “stabil”.
- Bagi sebagian pembuat kebijakan, hal ini menjadi bukti bahwa ekonomi AS tidak berada di ambang perlambatan mendadak dan tidak membutuhkan dukungan melalui kebijakan suku bunga yang lebih murah.
