Sesi perdagangan hari ini didominasi oleh dua agenda utama: laporan keuangan NVIDIA setelah penutupan Wall Street dan publikasi risalah rapat FOMC April malam ini.

🗓️ Data Makroekonomi Penting Hari Ini

03:00 – China, keputusan suku bunga

08:00 – Inggris, CPI tahunan April

11:00 – Zona Euro, inflasi HICP tahunan April

16:30 – Persediaan minyak mingguan AS (EIA)

20:00⚠️ – AS, risalah rapat FOMC April — menjadi agenda utama hari ini; pasar akan mencari petunjuk terkait arah suku bunga dan sikap The Fed terhadap ketidakpastian makroekonomi.

🎯 Laporan Keuangan Kuartalan — Sorotan Utama Sesi Ini

Hari ini, setelah penutupan perdagangan Wall Street, NVIDIA (NVDA.US) akan merilis laporan keuangan Q1 FY2027.

Ini tanpa diragukan merupakan laporan paling penting minggu ini — dengan valuasi price-to-earnings ratio yang sangat tinggi, ekspektasi pasar juga sangat besar, dan kejutan apa pun berpotensi menggerakkan pasar secara signifikan.

Sebelum pasar dibuka, TJX, Target, dan Lowe's telah merilis laporan keuangan mereka — perusahaan-perusahaan yang sensitif terhadap konsumsi dan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi sektor ritel AS saat ini.