BREAKING: PMI zona euro lebih kuat dari ekspektasi

PMI Manufaktur - Eropa | Maret 2026

Zona euro: 51,6 (perkiraan: 51,4; sebelumnya: 51,4)

Jerman: 52,2 (perkiraan: 51,7; sebelumnya: 51,7)

Italia: 51,3 (perkiraan: 50,9; sebelumnya: 50,6)

Prancis: 50,0 (perkiraan: 50,2; sebelumnya: 50,2)

Swiss: 53,3 (perkiraan: 47,0; sebelumnya: 47,4)

Spanyol: 48,7 (perkiraan: 50,4; sebelumnya: 50,0)

Swedia: 56,3 (sebelumnya: 56,1)

Polandia: 48,7 (perkiraan: 47,2; sebelumnya: 47,1)

Data PMI manufaktur Eropa untuk bulan Maret memberikan kejutan positif secara luas, meskipun gambaran keseluruhan masih beragam. Zona euro secara keseluruhan mencatat angka 51,6, di atas ekspektasi dan bulan sebelumnya, yang menandakan ekspansi berkelanjutan di sektor manufaktur. Kejutan terbesar datang dari Swiss, dengan angka 53,3 dibandingkan ekspektasi hanya 47,0 - salah satu deviasi positif terbesar terhadap konsensus dalam catatan. Jerman semakin menegaskan perannya sebagai mesin industri Eropa dengan mencatat 52,2 dan jelas melampaui perkiraan, menunjukkan bahwa ekonomi terbesar di kawasan tersebut mulai keluar dari periode kelemahan yang berkepanjangan.

Di sisi negatif, Spanyol mengecewakan dengan turun di bawah ambang batas 50 (48,7 dibandingkan ekspektasi 50,4), yang menunjukkan kontraksi aktivitas manufaktur setelah sempat mengalami pertumbuhan pada bulan sebelumnya. Polandia mencatat perbaikan moderat ke 48,7, melampaui ekspektasi (47,2), namun masih berada di wilayah kontraksi - menandai bulan berikutnya di bawah level 50. Secara keseluruhan, data ini memberikan nada yang cukup positif bagi euro, meskipun perbedaan yang jelas antara ekonomi inti dan periferi dapat mempersulit penilaian terpadu terhadap kondisi zona euro oleh ECB.