BREAKING: PPI AS Jauh di atas ekspektasi

US PPI YoY: 3,4% (Perkiraan 3%, Sebelumnya 2,9%)
US PPI MoM: 0,7% (Perkiraan 0,3%, Sebelumnya 0,5%)
US Core PPI YoY: 3,9% (Perkiraan 3,7%, Sebelumnya 3,6%)
US Core PPI MoM: 0,5% (Perkiraan 0,3%, Sebelumnya 0,8%)
Data PPI menunjukkan tekanan inflasi yang kuat, yang menjadi sentimen negatif bagi indeks saham Wall Street, terutama di tengah pelemahan pasar tenaga kerja dan lonjakan harga minyak yang telah melampaui $100 per barel.
