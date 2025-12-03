15:15 – Produksi Industri AS (September):

MoM: 0,1% (Ekspektasi 0%; Sebelumnya –0,1%)

Capacity Utilization: 75,9% (Ekspektasi 77,3%; Sebelumnya 75,8%)

Produksi bulanan mengalami perbaikan tipis dari –0,1% menjadi pertumbuhan 0,1%, mengalahkan estimasi 0%.

Capacity utilization tetap berada di level yang hampir sama, namun angkanya berada di bawah ekspektasi pasar.

EURUSD (M1)

