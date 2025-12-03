Baca selengkapnya
21.21 · 3 Desember 2025

BREAKING: Produksi Industri AS Sesuai Ekspektasi! ↔️

15:15 – Produksi Industri AS (September):

  • MoM: 0,1% (Ekspektasi 0%; Sebelumnya –0,1%)
  • Capacity Utilization: 75,9% (Ekspektasi 77,3%; Sebelumnya 75,8%)

Produksi bulanan mengalami perbaikan tipis dari –0,1% menjadi pertumbuhan 0,1%, mengalahkan estimasi 0%.

Capacity utilization tetap berada di level yang hampir sama, namun angkanya berada di bawah ekspektasi pasar.

EURUSD (M1) 

 

Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Sumber: xStation5

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagaian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.

5 Desember 2025, 01.54

Daily Summary: Pasar Berhati-hati Menunggu Inflasi dan Keputusan Fed
4 Desember 2025, 23.51

Meta Kembali Jadi Sorotan: Pemangkasan Metaverse, Tekanan AI, dan Risiko Denda UE
4 Desember 2025, 13.53

Morning wrap (04.12.2025)
4 Desember 2025, 01.56

Daily Summary: Euforia Small Caps & Tembaga Cetak Rekor Baru 🚀

Bergabunglah dengan lebih dari 2.000.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.