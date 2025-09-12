Baca selengkapnya

BREAKING: Saham Pfizer & Moderna Turun Usai Laporan Washington Post 🚨

23.04 12 September 2025

Menurut laporan The Washington Post, pemerintahan Trump berencana mengaitkan vaksin COVID-19 dengan 25 kasus kematian anak. Kabar ini menimbulkan kekhawatiran besar di komunitas ilmiah dan langsung memicu penurunan tajam harga saham Pfizer (PFE.US) dan Moderna (MRNA.US), produsen utama vaksin tersebut.
Laporan ini muncul di tengah kontroversi politik dan tanpa adanya bukti ilmiah yang memastikan hubungan antara vaksin dan kasus tragis tersebut. Meski demikian, informasi ini telah menciptakan ketidakpastian di kalangan investor, sehingga semakin menekan harga saham kedua perusahaan.

 
Bagikan:
Kembali

marketNews.Title.New

16.09.2025
15.15

Dolar AS Sentuh Lagi Level Terendah 4 Tahun 📉

Dolar AS saat ini melemah terhadap sebagian besar mata uang utama, meskipun rilis data produksi dan konsumsi menunjukkan hasil yang solid. EUR/USD...

 15.09

BREAKING: Indeks NAHB AS Turun Tipis, Inventori Bisnis Sesuai

Indeks Pasar Perumahan AS (NAHB Housing Market Index) tercatat di level 32, lebih rendah dari perkiraan 33, tetapi sama dengan level bulan sebelumnya (32). Inventori...

 14.16

BREAKING: Produksi Industri AS Lebih Kuat dari Ekspektasi

Produksi industri AS (MoM) di bulan Agustus tercatat +0,1%, melampaui ekspektasi -0,1% serta lebih baik dari bulan sebelumnya (-0,1%). Output manufaktur...
marketNews.MoreNews

Bergabunglah dengan lebih dari 1.700.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
PT XTB Indonesia Berjangka berizin dari BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
PT XTB Indonesia Berjangka berizin dari BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK