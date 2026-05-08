Data Sentimen Konsumen AS Kembali Melemah

Data awal University of Michigan Consumer Sentiment Index untuk Mei tercatat di level 48,2, lebih rendah dibanding estimasi pasar sebesar 49,5 dan juga turun dari pembacaan final April di 49,8.

Angka tersebut membuat indeks tetap bertahan di area terendah historis dalam beberapa dekade terakhir.

Namun cerita yang lebih penting justru terlihat di balik headline utama.

Baik ekspektasi inflasi jangka pendek maupun jangka panjang sama-sama mengalami penurunan:

Ekspektasi inflasi 1 tahun turun menjadi 4,5% dari sebelumnya 4,7% (estimasi 4,8%)

Ekspektasi inflasi 5–10 tahun turun menjadi 3,4% dari sebelumnya 3,5% (estimasi 3,5%)

Konsumen AS Mulai Khawatir pada Kondisi Ekonomi

Perbedaan mencolok muncul antara penurunan tajam kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi inflasi yang relatif stabil.

Komponen Current Conditions turun ke 47,8, jauh di bawah estimasi 52,0 dan juga lebih rendah dari pembacaan sebelumnya di 52,5.

Sementara itu, komponen Expectations justru relatif stabil di 48,5 dibanding estimasi 48,2 dan pembacaan sebelumnya 48,1.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Amerika semakin cemas terhadap situasi ekonomi secara keseluruhan, bukan semata-mata terhadap risiko lonjakan harga atau inflasi yang tidak terkendali.

The Fed Mendapat Sedikit Ruang Bernapas

Penurunan ekspektasi inflasi, terutama dalam jangka panjang, dapat memberi Federal Reserve ruang yang lebih fleksibel dalam menentukan arah kebijakan moneternya.

Hal ini penting karena salah satu kekhawatiran terbesar The Fed adalah terlepasnya ekspektasi inflasi jangka panjang dari target mereka.

Singkatnya, konsumen AS saat ini terlihat tidak terlalu panik terhadap inflasi dibanding gambaran makro yang berkembang di pasar.

Namun di sisi lain, pesimisme yang sangat dalam terhadap kondisi ekonomi saat ini memperlihatkan bahwa ketidakpastian dan lemahnya kepercayaan konsumen masih menjadi faktor dominan dalam ekonomi AS.