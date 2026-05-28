Perdagangan pagi di pasar keuangan global didominasi oleh lonjakan tajam risiko geopolitik. Setelah muncul laporan mengenai serangan militer baru AS semalam terhadap target militer dan drone di Iran, harga minyak mentah melonjak tajam hampir 2-3%.

Ketegangan tersebut langsung berdampak pada memburuknya sentimen di Asia, di mana mayoritas indeks saham utama bergerak turun dan mengakhiri gelombang optimisme sebelumnya. Faktor hawkish tambahan bagi pasar datang dari komentar pejabat The Fed, setelah Lisa Cook menyatakan kesiapan untuk menaikkan suku bunga jika inflasi memaksa hal tersebut dilakukan.

Pada sesi hari ini, perhatian investor akan tertuju pada sejumlah rilis data ekonomi penting AS, termasuk revisi GDP kuartal pertama, indikator inflasi PCE pilihan The Fed, dan data mingguan pasar tenaga kerja. Di Zona Euro, indeks sentimen dan iklim bisnis juga akan menjadi perhatian pasar.

Pada malam hari, laporan persediaan minyak mentah EIA diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap pasar energi. Volatilitas tertinggi diperkirakan terjadi pada pasangan mata uang dolar AS (USD), kontrak minyak mentah (WTI dan Brent), serta indeks saham AS.

🌍 Kalender Makroekonomi

08:10, Zona Euro – Pidato Presiden ECB

08:30, Hungaria – Tingkat Pengangguran. Konsensus: 4,5% | Sebelumnya: 4,5%

09:00, Polandia – BIEC Leading Economic Indicator. Konsensus: — | Sebelumnya: 174,2 poin

11:00, Zona Euro – Economic Sentiment Indicator (ESI). Konsensus: 92,6 poin | Sebelumnya: 93,0 poin

11:00, Zona Euro – Consumer Confidence. Konsensus: — | Sebelumnya: -20,0 poin

14:30, AS – Revisi GDP. Konsensus: 2,0% | Sebelumnya: 0,5%

14:30, AS – Core PCE Inflation (YoY) April. Konsensus: 3,3% YoY | Sebelumnya: 3,2% YoY

14:30, AS – PCE Inflation (YoY) April. Konsensus: 3,8% YoY | Sebelumnya: 3,5% YoY

14:30, AS – Konsumsi Privat. Konsensus: 1,7% | Sebelumnya: 1,9%

14:30, AS – Klaim Pengangguran Awal. Konsensus: 209K | Sebelumnya: 209K

14:30, AS – Rata-rata 4 Minggu Klaim Pengangguran. Konsensus: 211,00K | Sebelumnya: 202,50K

14:55, AS – Pidato Presiden New York Fed John Williams

16:00, AS – Penjualan Rumah Baru. Konsensus: 660K | Sebelumnya: 682K

17:00, AS – Persediaan Minyak Mentah EIA. Konsensus: -4,4 juta barel | Sebelumnya: -7,86 juta barel

💰 Laporan Keuangan Pilihan

Costco Wholesale Corp. (setelah penutupan pasar)

Dell Technologies (setelah penutupan pasar)

Dollar Tree Inc. (sebelum pembukaan pasar)

Royal Bank of Canada (sebelum pembukaan pasar)

