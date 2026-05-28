Perdagangan pagi di pasar keuangan global didominasi oleh lonjakan tajam risiko geopolitik. Setelah muncul laporan mengenai serangan militer baru AS semalam terhadap target militer dan drone di Iran, harga minyak mentah melonjak tajam hampir 2-3%.
Ketegangan tersebut langsung berdampak pada memburuknya sentimen di Asia, di mana mayoritas indeks saham utama bergerak turun dan mengakhiri gelombang optimisme sebelumnya. Faktor hawkish tambahan bagi pasar datang dari komentar pejabat The Fed, setelah Lisa Cook menyatakan kesiapan untuk menaikkan suku bunga jika inflasi memaksa hal tersebut dilakukan.
Pada sesi hari ini, perhatian investor akan tertuju pada sejumlah rilis data ekonomi penting AS, termasuk revisi GDP kuartal pertama, indikator inflasi PCE pilihan The Fed, dan data mingguan pasar tenaga kerja. Di Zona Euro, indeks sentimen dan iklim bisnis juga akan menjadi perhatian pasar.
Pada malam hari, laporan persediaan minyak mentah EIA diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap pasar energi. Volatilitas tertinggi diperkirakan terjadi pada pasangan mata uang dolar AS (USD), kontrak minyak mentah (WTI dan Brent), serta indeks saham AS.
🌍 Kalender Makroekonomi
- 08:10, Zona Euro – Pidato Presiden ECB
- 08:30, Hungaria – Tingkat Pengangguran. Konsensus: 4,5% | Sebelumnya: 4,5%
- 09:00, Polandia – BIEC Leading Economic Indicator. Konsensus: — | Sebelumnya: 174,2 poin
- 11:00, Zona Euro – Economic Sentiment Indicator (ESI). Konsensus: 92,6 poin | Sebelumnya: 93,0 poin
- 11:00, Zona Euro – Consumer Confidence. Konsensus: — | Sebelumnya: -20,0 poin
- 14:30, AS – Revisi GDP. Konsensus: 2,0% | Sebelumnya: 0,5%
- 14:30, AS – Core PCE Inflation (YoY) April. Konsensus: 3,3% YoY | Sebelumnya: 3,2% YoY
- 14:30, AS – PCE Inflation (YoY) April. Konsensus: 3,8% YoY | Sebelumnya: 3,5% YoY
- 14:30, AS – Konsumsi Privat. Konsensus: 1,7% | Sebelumnya: 1,9%
- 14:30, AS – Klaim Pengangguran Awal. Konsensus: 209K | Sebelumnya: 209K
- 14:30, AS – Rata-rata 4 Minggu Klaim Pengangguran. Konsensus: 211,00K | Sebelumnya: 202,50K
- 14:55, AS – Pidato Presiden New York Fed John Williams
- 16:00, AS – Penjualan Rumah Baru. Konsensus: 660K | Sebelumnya: 682K
- 17:00, AS – Persediaan Minyak Mentah EIA. Konsensus: -4,4 juta barel | Sebelumnya: -7,86 juta barel
💰 Laporan Keuangan Pilihan
- Costco Wholesale Corp. (setelah penutupan pasar)
- Dell Technologies (setelah penutupan pasar)
- Dollar Tree Inc. (sebelum pembukaan pasar)
- Royal Bank of Canada (sebelum pembukaan pasar)
📈 Tiga Pasar yang Wajib Dipantau
Minyak Mentah (WTI / Brent): Meningkatnya kembali ketegangan Timur Tengah setelah serangan udara AS di Iran memicu rebound tajam harga minyak. Laporan resmi persediaan minyak komersial AS dari EIA juga akan menjadi faktor tambahan yang meningkatkan volatilitas pasar energi pada paruh kedua hari ini.
Pasar Saham (Wall Street / Asia): Eskalasi geopolitik memicu pullback tajam di indeks Asia. Investor Wall Street kini harus menyeimbangkan perkembangan tersebut dengan revisi data GDP AS dan laporan keuangan perusahaan ritel besar seperti Costco dan Dollar Tree.
Dolar AS (USD): Sikap hawkish pejabat The Fed yang bertemu dengan paket lengkap data ekonomi AS sore ini — termasuk revisi GDP dan data klaim pengangguran — menciptakan kondisi ideal untuk volatilitas tinggi pada pasangan mata uang utama berbasis dolar AS.
