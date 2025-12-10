The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 bps menjadi 3,75%, sesuai ekspektasi Wall Street. Hasil pemungutan suara adalah 9–3, dengan Miran memilih pemangkasan 50 bps, sementara Goolsbee dan Schmid memilih no cut.

Dalam reaksi awal, futures Nasdaq 100 (US100) bergerak naik. Proyeksi median The Fed mempertahankan pemangkasan 25 bps untuk 2026; tujuh pejabat memperkirakan tidak ada pemangkasan pada 2026. Empat anggota The Fed mengisyaratkan dua kali pemangkasan seperempat poin pada 2026. Pembuat kebijakan The Fed memperkirakan inflasi PCE akhir 2026 di 2,4% (vs 2,6% sebelumnya) dan inti di 2,5% (vs 2,6% sebelumnya). Proyeksi menunjukkan perbedaan pandangan yang sangat lebar untuk jalur suku bunga pada 2026 dan seterusnya.



Proyeksi median pengangguran Fed: 4,5% pada 2025, 4,4% pada 2026

Tingkat suku bunga median akhir 2028: 3,1%

Pengangguran naik hingga September

Proyeksi suku bunga median: 3,4% pada 2026, 3,1% pada 2027

Proyeksi GDP median: 1,7% pada 2025, 2,3% pada 2026

The Fed akan membeli 40 miliar USD Treasury bills dalam 30 hari ke depan dan mempertimbangkan skala serta waktu penyesuaian tambahan.

Empat pejabat melihat setidaknya tiga pemangkasan seperempat poin untuk 2026.

Kecepatan pembelian untuk kebutuhan manajemen cadangan di masa depan kemungkinan akan diturunkan signifikan.

Pembelian T-bills awal akan tetap tinggi “selama beberapa bulan”; The Fed juga mengakhiri batas operasional pada fasilitas repo semalam.

Proyeksi The Fed

Fed Median Rate Forecast (3 Tahun ke Depan): 3,125%

Fed Median Rate Forecast (2 Tahun ke Depan): 3,125%

Fed Median Rate Forecast (Saat Ini): 3,625%

Fed Median Rate Forecast (Tahun Depan): 3,375%

Fed Median Rate Forecast (Jangka Panjang): 3%

The Fed menyatakan ketidakpastian prospek ekonomi tetap tinggi, dengan “perhatian terhadap risiko di kedua sisi mandat,” sementara risiko penurunan di pasar tenaga kerja meningkat. Namun, ekonomi AS tetap tumbuh dalam laju moderat; pertumbuhan lapangan kerja menurun dan pengangguran naik. Inflasi meningkat dari awal tahun dan tetap tinggi.

