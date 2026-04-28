BREAKING: Uni Emirat Arab keluar dari OPEC 💥

Uni Emirat Arab hari ini mengumumkan keputusan bersejarah untuk menarik diri dari OPEC dan OPEC+, efektif mulai 1 Mei 2026. UEA telah menjadi anggota kartel sejak 1967 - awalnya melalui Emirat Abu Dhabi, dan setelah pembentukan federasi secara resmi pada tahun 1971, keanggotaannya berlanjut secara penuh. Keputusan ini didorong oleh kepentingan nasional serta keinginan untuk memperoleh fleksibilitas lebih besar dalam kebijakan produksi, tanpa harus mematuhi kuota produksi yang ditetapkan oleh kartel.

Sumber: Official Message Provided, via JavierBlas on X

UEA saat ini memproduksi sekitar 4 juta barel minyak per hari dan berencana meningkatkan angka tersebut menjadi 5 juta barel per hari pada tahun 2027. Setelah keluar dari OPEC, produsen dari UEA mengumumkan bahwa mereka akan secara bertahap dan bertanggung jawab meningkatkan produksi sesuai dengan kondisi pasar - tanpa batasan kuota yang ketat. Faktor tambahan adalah krisis yang sedang berlangsung di kawasan Teluk Persia serta gangguan di Selat Hormuz, yang selama beberapa bulan terakhir telah mengganggu pasokan minyak ke pasar global.