BREAKING: University of Michigan - Konsumen Melemah, Inflasi Meningkat

10.04 - Data University of Michigan (April):

Ekspektasi Inflasi 1 Tahun Michigan: 4,8% (Perkiraan: 4,2%; Sebelumnya: 3,8%)

Ekspektasi Inflasi 5 Tahun Michigan: 3,4% (Perkiraan: 3,4%; Sebelumnya: 3,2%)

Ekspektasi Konsumen Michigan: 46,1 (Sebelumnya: 51,7)

Sentimen Konsumen Michigan: 47,6 (Perkiraan: 51,6; Sebelumnya: 53,3)

Kondisi Saat Ini Michigan: 50,1 (Sebelumnya: 55,8)

Data dari University of Michigan menunjukkan kondisi konsumen yang jelas melemah pada bulan April. Ekspektasi inflasi jangka pendek melonjak tajam melampaui perkiraan, mengindikasikan bahwa rumah tangga tetap khawatir terhadap potensi kenaikan harga yang kembali meningkat, sementara ekspektasi jangka panjang juga naik tipis, meskipun masih sesuai dengan estimasi.

Pada saat yang sama, baik sentimen utama maupun ekspektasi ke depan mengalami penurunan signifikan, dengan sentimen konsumen jauh di bawah perkiraan pasar.

Kondisi saat ini juga melemah, memperkuat pandangan bahwa rumah tangga menjadi semakin berhati-hati seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap inflasi.

Secara keseluruhan, rilis data ini menggambarkan kondisi yang semakin mengarah ke stagflasi: ekspektasi inflasi meningkat, sementara kepercayaan terhadap kondisi keuangan rumah tangga dan ekonomi secara keseluruhan justru menurun.

