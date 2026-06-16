Kita sedang menyaksikan tekanan besar di pasar minyak global hari ini. Harga komoditas energi mengalami penurunan tajam, dengan minyak Brent (OIL) menembus level psikologis US$80 per barel dan turun ke area terendah sejak awal Maret. Pada saat yang sama, minyak mentah WTI (OIL.WTI) Amerika Serikat melemah hampir 6% dan menguji area US$75 per barel. Pemicu utama aksi jual ini adalah laporan mengenai terobosan baru dalam negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Premi risiko geopolitik yang sebelumnya menopang harga minyak kini mulai menghilang dengan cepat dari pasar.

Lalu, apa yang sebenarnya memicu perubahan sentimen ini?

Tidak Ada Masa Transisi untuk Iran: Menurut informasi terbaru yang beredar, pemerintahan Donald Trump telah menyetujui dimulainya kembali penjualan minyak Iran secara langsung. Pencabutan blokade angkatan laut Amerika Serikat disebut akan dilakukan dalam waktu dekat, membuka jalan bagi tambahan pasokan minyak ke pasar global. Sebelumnya, Iran juga melaporkan bahwa Amerika Serikat mulai menarik kehadiran militernya dari sekitar Selat Hormuz. Perkembangan ini memperkuat ekspektasi bahwa pasokan minyak global akan meningkat lebih cepat dari yang sebelumnya diperkirakan.

Menurut informasi terbaru yang beredar, pemerintahan Donald Trump telah menyetujui dimulainya kembali penjualan minyak Iran secara langsung. Pencabutan blokade angkatan laut Amerika Serikat disebut akan dilakukan dalam waktu dekat, membuka jalan bagi tambahan pasokan minyak ke pasar global. Sebelumnya, Iran juga melaporkan bahwa Amerika Serikat mulai menarik kehadiran militernya dari sekitar Selat Hormuz. Perkembangan ini memperkuat ekspektasi bahwa pasokan minyak global akan meningkat lebih cepat dari yang sebelumnya diperkirakan. Selat Hormuz Mulai Dibuka Kembali: Lalu lintas kapal tanker melalui Selat Hormuz, salah satu jalur energi terpenting di dunia, diperkirakan akan kembali normal secara bertahap. Risiko gangguan rantai pasok energi global pun menurun drastis. Meski demikian, perlu diingat bahwa proses pembersihan ranjau laut di kawasan tersebut dapat memakan waktu berbulan-bulan. Artinya, pemulihan aktivitas pelayaran tidak akan berlangsung secara instan dan pasokan belum tentu langsung kembali ke kapasitas normal sekitar 20 juta barel per hari.

Lalu lintas kapal tanker melalui Selat Hormuz, salah satu jalur energi terpenting di dunia, diperkirakan akan kembali normal secara bertahap. Risiko gangguan rantai pasok energi global pun menurun drastis. Meski demikian, perlu diingat bahwa proses pembersihan ranjau laut di kawasan tersebut dapat memakan waktu berbulan-bulan. Artinya, pemulihan aktivitas pelayaran tidak akan berlangsung secara instan dan pasokan belum tentu langsung kembali ke kapasitas normal sekitar 20 juta barel per hari. Bank Investasi Besar Pangkas Proyeksi Harga Minyak: Perubahan besar dalam prospek fundamental pasar minyak juga memaksa sejumlah institusi keuangan global merevisi proyeksi mereka. Goldman Sachs, Citi, dan Morgan Stanley dilaporkan telah memangkas target harga minyak untuk paruh kedua tahun 2026 dan tahun 2027. Beberapa analis bahkan memperkirakan harga minyak dapat turun menuju US$70 per barel sebelum akhir tahun ini. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pasar mulai menilai risiko geopolitik di Timur Tengah jauh lebih rendah dibandingkan beberapa minggu lalu.

Perhatian investor kini tertuju ke Swiss, tempat penandatanganan resmi Memorandum of Understanding (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 19 Juni. Hingga proses tersebut selesai, pasar komoditas diperkirakan tetap menghadapi volatilitas yang tinggi. Penembusan level US$80 pada Brent membuka peluang bagi harga untuk menguji area support yang lebih rendah dalam jangka pendek.

Kesepakatan Masih Menyisakan Risiko

Langkah Amerika Serikat yang membuka jalan bagi kembalinya minyak Iran ke pasar global serta kemungkinan pencairan dana yang sebelumnya dibekukan dapat membantu memperkuat gencatan senjata dan normalisasi perdagangan energi. Dengan tambahan arus kas yang besar, pemerintah Iran berpotensi memiliki insentif ekonomi yang lebih kuat untuk mempertahankan stabilitas. Namun demikian, masih banyak isu penting yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah program nuklir Iran yang hingga kini masih menjadi sumber perbedaan utama dalam negosiasi. Selain itu, Israel tetap menunjukkan sikap skeptis terhadap kesepakatan tersebut. Setiap langkah yang diambil Israel berpotensi mengganggu atau bahkan menggagalkan keseluruhan proses perdamaian yang sedang berlangsung.

Harga Brent kini diperdagangkan di bawah US$80 per barel dan menguji level terendah sejak 3 Maret. Menariknya, level tersebut tercapai hanya dua hari setelah pasar kembali dibuka pasca pecahnya konflik dengan Iran. Perlu diingat bahwa pada periode tersebut Selat Hormuz bahkan belum sepenuhnya ditutup. Dari sisi teknikal, area support penting berikutnya berada di sekitar rata-rata pergerakan 200 sesi. Di bawahnya, zona US$73–75 per barel menjadi area yang perlu diperhatikan investor. Meskipun pasar saat ini terlihat sangat optimistis terhadap tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran, proses normalisasi penuh tetap membutuhkan waktu berbulan-bulan. Dalam jangka panjang, pasar energi kemungkinan masih memerlukan harga yang lebih tinggi dibandingkan level saat ini untuk menjaga keseimbangan pasokan global.

Sumber: xStation5