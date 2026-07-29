🏛️ Makroekonomi dan Bank Sentral

Kondisi ini juga terus mengancam keamanan pengiriman minyak melalui Selat Hormuz.

Kondisi ini juga terus mengancam keamanan pengiriman minyak melalui Selat Hormuz.

Kondisi ini juga terus mengancam keamanan pengiriman minyak melalui Selat Hormuz.

Kondisi ini juga terus mengancam keamanan pengiriman minyak melalui Selat Hormuz.

Kondisi ini juga terus mengancam keamanan pengiriman minyak melalui Selat Hormuz.

Kondisi ini juga terus mengancam keamanan pengiriman minyak melalui Selat Hormuz.

Meskipun Trump mengatakan bahwa Teheran meminta penghentian serangan, sikap kerasnya semakin menjauhkan prospek dimulainya kembali pembicaraan damai.

Meskipun Trump mengatakan bahwa Teheran meminta penghentian serangan, sikap kerasnya semakin menjauhkan prospek dimulainya kembali pembicaraan damai.

Meskipun Trump mengatakan bahwa Teheran meminta penghentian serangan, sikap kerasnya semakin menjauhkan prospek dimulainya kembali pembicaraan damai.

Meskipun Trump mengatakan bahwa Teheran meminta penghentian serangan, sikap kerasnya semakin menjauhkan prospek dimulainya kembali pembicaraan damai.

Meskipun Trump mengatakan bahwa Teheran meminta penghentian serangan, sikap kerasnya semakin menjauhkan prospek dimulainya kembali pembicaraan damai.

Meskipun Trump mengatakan bahwa Teheran meminta penghentian serangan, sikap kerasnya semakin menjauhkan prospek dimulainya kembali pembicaraan damai.

Pernyataan tersebut secara drastis meningkatkan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Pernyataan tersebut secara drastis meningkatkan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Pernyataan tersebut secara drastis meningkatkan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Pernyataan tersebut secara drastis meningkatkan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Pernyataan tersebut secara drastis meningkatkan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Pernyataan tersebut secara drastis meningkatkan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Presiden Donald Trump mengumumkan kemungkinan tindakan balasan tegas terhadap Iran setelah serangan terbaru terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania.

Presiden Donald Trump mengumumkan kemungkinan tindakan balasan tegas terhadap Iran setelah serangan terbaru terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania.

Presiden Donald Trump mengumumkan kemungkinan tindakan balasan tegas terhadap Iran setelah serangan terbaru terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania.

Presiden Donald Trump mengumumkan kemungkinan tindakan balasan tegas terhadap Iran setelah serangan terbaru terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania.

Presiden Donald Trump mengumumkan kemungkinan tindakan balasan tegas terhadap Iran setelah serangan terbaru terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania.

Presiden Donald Trump mengumumkan kemungkinan tindakan balasan tegas terhadap Iran setelah serangan terbaru terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania.

Kondisi ini memberikan tekanan moderat terhadap European Central Bank yang harus menjaga keseimbangan antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan dinamika upah.

Kondisi ini memberikan tekanan moderat terhadap European Central Bank yang harus menjaga keseimbangan antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan dinamika upah.

Kondisi ini memberikan tekanan moderat terhadap European Central Bank yang harus menjaga keseimbangan antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan dinamika upah.

Kondisi ini memberikan tekanan moderat terhadap European Central Bank yang harus menjaga keseimbangan antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan dinamika upah.

Kondisi ini memberikan tekanan moderat terhadap European Central Bank yang harus menjaga keseimbangan antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan dinamika upah.

Kondisi ini memberikan tekanan moderat terhadap European Central Bank yang harus menjaga keseimbangan antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan dinamika upah.

Namun, proyeksi menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut masih jauh di bawah level tertinggi historis.

Namun, proyeksi menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut masih jauh di bawah level tertinggi historis.

Namun, proyeksi menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut masih jauh di bawah level tertinggi historis.

Namun, proyeksi menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut masih jauh di bawah level tertinggi historis.

Namun, proyeksi menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut masih jauh di bawah level tertinggi historis.

Namun, proyeksi menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut masih jauh di bawah level tertinggi historis.

Pertumbuhan upah di Zona Euro diperkirakan meningkat hingga awal 2027.

Pertumbuhan upah di Zona Euro diperkirakan meningkat hingga awal 2027.

Pertumbuhan upah di Zona Euro diperkirakan meningkat hingga awal 2027.

Pertumbuhan upah di Zona Euro diperkirakan meningkat hingga awal 2027.

Pertumbuhan upah di Zona Euro diperkirakan meningkat hingga awal 2027.

Pertumbuhan upah di Zona Euro diperkirakan meningkat hingga awal 2027.

Sebagai respons terhadap perubahan nada Warsh, indeks saham AS memangkas sebagian penurunannya, sementara EUR/USD menguji level 1,15.

Sebagai respons terhadap perubahan nada Warsh, indeks saham AS memangkas sebagian penurunannya, sementara EUR/USD menguji level 1,15.

Sebagai respons terhadap perubahan nada Warsh, indeks saham AS memangkas sebagian penurunannya, sementara EUR/USD menguji level 1,15.

Sebagai respons terhadap perubahan nada Warsh, indeks saham AS memangkas sebagian penurunannya, sementara EUR/USD menguji level 1,15.

Sebagai respons terhadap perubahan nada Warsh, indeks saham AS memangkas sebagian penurunannya, sementara EUR/USD menguji level 1,15.

Sebagai respons terhadap perubahan nada Warsh, indeks saham AS memangkas sebagian penurunannya, sementara EUR/USD menguji level 1,15.

Ekspektasi tersebut bergeser dari perkiraan sebelumnya yang mengarah pada September.

Ekspektasi tersebut bergeser dari perkiraan sebelumnya yang mengarah pada September.

Ekspektasi tersebut bergeser dari perkiraan sebelumnya yang mengarah pada September.

Ekspektasi tersebut bergeser dari perkiraan sebelumnya yang mengarah pada September.

Ekspektasi tersebut bergeser dari perkiraan sebelumnya yang mengarah pada September.

Ekspektasi tersebut bergeser dari perkiraan sebelumnya yang mengarah pada September.

Pasar kini memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga AS berikutnya paling cepat terjadi pada Oktober.

Pasar kini memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga AS berikutnya paling cepat terjadi pada Oktober.

Pasar kini memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga AS berikutnya paling cepat terjadi pada Oktober.

Pasar kini memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga AS berikutnya paling cepat terjadi pada Oktober.

Pasar kini memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga AS berikutnya paling cepat terjadi pada Oktober.

Pasar kini memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga AS berikutnya paling cepat terjadi pada Oktober.

Namun, selama sesi tanya jawab, Warsh dipandang lebih dovish karena mengindikasikan bahwa The Fed tidak terburu-buru menyesuaikan kebijakan moneter.

Namun, selama sesi tanya jawab, Warsh dipandang lebih dovish karena mengindikasikan bahwa The Fed tidak terburu-buru menyesuaikan kebijakan moneter.

Namun, selama sesi tanya jawab, Warsh dipandang lebih dovish karena mengindikasikan bahwa The Fed tidak terburu-buru menyesuaikan kebijakan moneter.

Namun, selama sesi tanya jawab, Warsh dipandang lebih dovish karena mengindikasikan bahwa The Fed tidak terburu-buru menyesuaikan kebijakan moneter.

Namun, selama sesi tanya jawab, Warsh dipandang lebih dovish karena mengindikasikan bahwa The Fed tidak terburu-buru menyesuaikan kebijakan moneter.

Namun, selama sesi tanya jawab, Warsh dipandang lebih dovish karena mengindikasikan bahwa The Fed tidak terburu-buru menyesuaikan kebijakan moneter.

Ia menekankan ketahanan ekonomi Amerika Serikat dan komitmen The Fed untuk membawa inflasi kembali menuju target dengan menggunakan rangkaian data yang lebih luas, bukan hanya indeks PCE.

Ia menekankan ketahanan ekonomi Amerika Serikat dan komitmen The Fed untuk membawa inflasi kembali menuju target dengan menggunakan rangkaian data yang lebih luas, bukan hanya indeks PCE.

Ia menekankan ketahanan ekonomi Amerika Serikat dan komitmen The Fed untuk membawa inflasi kembali menuju target dengan menggunakan rangkaian data yang lebih luas, bukan hanya indeks PCE.

Ia menekankan ketahanan ekonomi Amerika Serikat dan komitmen The Fed untuk membawa inflasi kembali menuju target dengan menggunakan rangkaian data yang lebih luas, bukan hanya indeks PCE.

Ia menekankan ketahanan ekonomi Amerika Serikat dan komitmen The Fed untuk membawa inflasi kembali menuju target dengan menggunakan rangkaian data yang lebih luas, bukan hanya indeks PCE.

Ia menekankan ketahanan ekonomi Amerika Serikat dan komitmen The Fed untuk membawa inflasi kembali menuju target dengan menggunakan rangkaian data yang lebih luas, bukan hanya indeks PCE.

Ketua The Fed Kevin Warsh pada awalnya menyampaikan retorika yang hawkish dan menghindari janji mengenai langkah kebijakan berikutnya.

Ketua The Fed Kevin Warsh pada awalnya menyampaikan retorika yang hawkish dan menghindari janji mengenai langkah kebijakan berikutnya.

Ketua The Fed Kevin Warsh pada awalnya menyampaikan retorika yang hawkish dan menghindari janji mengenai langkah kebijakan berikutnya.

Ketua The Fed Kevin Warsh pada awalnya menyampaikan retorika yang hawkish dan menghindari janji mengenai langkah kebijakan berikutnya.

Ketua The Fed Kevin Warsh pada awalnya menyampaikan retorika yang hawkish dan menghindari janji mengenai langkah kebijakan berikutnya.

Ketua The Fed Kevin Warsh pada awalnya menyampaikan retorika yang hawkish dan menghindari janji mengenai langkah kebijakan berikutnya.

Perbedaan suara tersebut menunjukkan kuatnya kekhawatiran terhadap kemungkinan kembalinya tekanan inflasi.

Perbedaan suara tersebut menunjukkan kuatnya kekhawatiran terhadap kemungkinan kembalinya tekanan inflasi.

Perbedaan suara tersebut menunjukkan kuatnya kekhawatiran terhadap kemungkinan kembalinya tekanan inflasi.

Perbedaan suara tersebut menunjukkan kuatnya kekhawatiran terhadap kemungkinan kembalinya tekanan inflasi.

Perbedaan suara tersebut menunjukkan kuatnya kekhawatiran terhadap kemungkinan kembalinya tekanan inflasi.

Perbedaan suara tersebut menunjukkan kuatnya kekhawatiran terhadap kemungkinan kembalinya tekanan inflasi.

Tiga dari 12 anggota komite, yaitu Lorie Logan, Beth Hammack, dan Neel Kashkari, memilih kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Tiga dari 12 anggota komite, yaitu Lorie Logan, Beth Hammack, dan Neel Kashkari, memilih kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Tiga dari 12 anggota komite, yaitu Lorie Logan, Beth Hammack, dan Neel Kashkari, memilih kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Tiga dari 12 anggota komite, yaitu Lorie Logan, Beth Hammack, dan Neel Kashkari, memilih kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Tiga dari 12 anggota komite, yaitu Lorie Logan, Beth Hammack, dan Neel Kashkari, memilih kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Tiga dari 12 anggota komite, yaitu Lorie Logan, Beth Hammack, dan Neel Kashkari, memilih kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Keputusan ini tidak diambil secara bulat.

Keputusan ini tidak diambil secara bulat.

Keputusan ini tidak diambil secara bulat.

Keputusan ini tidak diambil secara bulat.

Keputusan ini tidak diambil secara bulat.

Keputusan ini tidak diambil secara bulat.

Keputusan tersebut sesuai dengan ekspektasi mayoritas pasar, meskipun sebagian investor sebelumnya memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga secara mengejutkan.

Keputusan tersebut sesuai dengan ekspektasi mayoritas pasar, meskipun sebagian investor sebelumnya memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga secara mengejutkan.

Keputusan tersebut sesuai dengan ekspektasi mayoritas pasar, meskipun sebagian investor sebelumnya memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga secara mengejutkan.

Keputusan tersebut sesuai dengan ekspektasi mayoritas pasar, meskipun sebagian investor sebelumnya memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga secara mengejutkan.

Keputusan tersebut sesuai dengan ekspektasi mayoritas pasar, meskipun sebagian investor sebelumnya memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga secara mengejutkan.

Keputusan tersebut sesuai dengan ekspektasi mayoritas pasar, meskipun sebagian investor sebelumnya memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga secara mengejutkan.

Federal Reserve memutuskan mempertahankan suku bunga Amerika Serikat pada kisaran 3,50%–3,75%.

Federal Reserve memutuskan mempertahankan suku bunga Amerika Serikat pada kisaran 3,50%–3,75%.

Federal Reserve memutuskan mempertahankan suku bunga Amerika Serikat pada kisaran 3,50%–3,75%.

Federal Reserve memutuskan mempertahankan suku bunga Amerika Serikat pada kisaran 3,50%–3,75%.

Federal Reserve memutuskan mempertahankan suku bunga Amerika Serikat pada kisaran 3,50%–3,75%.

Federal Reserve memutuskan mempertahankan suku bunga Amerika Serikat pada kisaran 3,50%–3,75%.

📈 Pasar Saham dan Berita Perusahaan

Indeks utama Wall Street berhasil memangkas sebagian penurunan awal yang sempat melampaui 1% setelah pengumuman The Fed.

Keputusan untuk mempertahankan suku bunga memberikan kelegaan bagi investor yang sebelumnya mengkhawatirkan kejutan hawkish.

Perhatian pasar kini sepenuhnya beralih ke laporan keuangan Microsoft dan Meta. Kedua perusahaan tersebut akan menguji kesabaran investor terhadap besarnya belanja modal untuk pengembangan kecerdasan buatan.

Reaksi terhadap laporan Microsoft dan Meta diperkirakan menentukan sentimen sektor teknologi selama sisa musim panas. Fokus utama pasar adalah apakah investasi AI dalam skala besar benar-benar mulai menghasilkan monetisasi yang sepadan.

Pemulihan indeks tersebut terjadi meskipun pasar sebelumnya tertekan oleh kekhawatiran terhadap eskalasi konflik di Teluk Persia.

Sektor semikonduktor tetap berada di bawah tekanan jual yang kuat. Indeks SOX mencatatkan penurunan untuk sesi kelima berturut-turut akibat aksi jual pada saham besar seperti Micron dan Nvidia.

Situasi semakin memburuk setelah kejatuhan besar di bursa saham Seoul. Indeks KOSPI turun sekitar 6%, memicu mekanisme penghentian perdagangan otomatis dan membawa kerugian bulanan ke rekor lebih dari 30%. Pemicu kepanikan adalah laporan SK Hynix. Meskipun laba perusahaan meningkat sekitar enam kali lipat, manajemen mengumumkan belanja modal dalam jumlah besar mencapai $31 miliar. Pengumuman tersebut meningkatkan kekhawatiran bahwa ekspansi kapasitas produksi AI dapat menciptakan kelebihan pasokan pada masa mendatang.

Saham KLA juga melemah setelah Morgan Stanley menilai hasil terbaru perusahaan kurang memberikan inspirasi bagi investor.

Ford menaikkan proyeksi laba setahun penuh untuk kedua kalinya. Kenaikan outlook didukung permintaan konsumen yang tetap kuat terhadap kendaraan SUV bermargin tinggi. Kabar tersebut memicu respons positif dan mendorong kenaikan saham Ford.

Saham Procter & Gamble melemah setelah perusahaan memberikan proyeksi tahunan yang konservatif dan membukukan pertumbuhan penjualan organik di bawah ekspektasi.

Kinerja tersebut mencerminkan konsumen yang mulai mengurangi pengeluaran.

Caterpillar juga tertekan setelah analis Baird menurunkan rekomendasi saham. Baird memperingatkan adanya perlambatan investasi pembangunan pusat data yang mendukung pengembangan kecerdasan buatan.