Eskalasi di Timur Tengah kembali menjadi sorotan utama pasar. Pada Rabu malam waktu Amerika Serikat, AS melancarkan gelombang serangan udara besar terhadap target milik Korps Garda Revolusi Islam Iran sebagai balasan atas serangan rudal Iran terhadap pangkalan AS pada Selasa. Sebelumnya, Donald Trump telah mengumumkan serangan besar terhadap Iran dengan mengatakan bahwa AS akan memberikan pukulan keras. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko menyeret seluruh kawasan ke dalam peperangan. Sementara itu, lalu lintas kapal tanker melalui Selat Hormuz hampir sepenuhnya terhenti setelah Iran menolak proposal Oman untuk berbagi kendali atas jalur tersebut.

The Fed Tahan Suku Bunga, tetapi Warsh Kejutkan Pasar. Federal Reserve mempertahankan suku bunga pada kisaran 3,50%–3,75%. Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara 9–3 di bawah kepemimpinan Ketua The Fed yang baru, Kevin Warsh. Warsh menggambarkan perbedaan suara tersebut sebagai “perselisihan keluarga” dan menekankan peralihan dari panduan kebijakan yang jelas. Ia ingin tanggung jawab penentuan ekspektasi suku bunga lebih banyak diserahkan kepada pasar obligasi.

Wall Street mencatatkan sesi yang lemah setelah keputusan The Fed dan dimulainya kembali konflik dengan Iran. Dow Jones turun 1.153 poin atau 2,19%. S&P 500 melemah 1,52%, sedangkan Nasdaq Composite turun 1,74%. Nasdaq mengakhiri sesi lebih dari 10% di bawah rekor tertingginya pada Juni. Yield obligasi pemerintah AS tenor 30 tahun naik lebih dari 11 basis poin menjadi 5,21%, level tertinggi sejak 2007. Kenaikan yield tersebut memberikan tekanan besar terhadap saham teknologi.

Futures indeks AS kembali menguat pagi ini ketika pasar mencerna laporan keuangan perusahaan Big Tech. Futures Dow Jones naik 0,14%. Futures S&P 500 menguat 0,35%, sementara futures Nasdaq 100 naik hingga 0,78%. Pergerakan serupa terlihat pada US100 yang naik 0,78% dan US500 yang menguat 0,44%. Pasar dengan cepat mengalihkan perhatian dari geopolitik dan suku bunga menuju hasil Big Tech yang dirilis setelah penutupan perdagangan Rabu.

Saham Meta turun sekitar 10%–11% setelah CFO Susan Li menyatakan bahwa belanja AI akan terus meningkat hingga 2028 dan seterusnya. Free cash flow Meta juga anjlok menjadi $784 juta dari $8,55 miliar pada tahun sebelumnya. Kondisi tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa investasi AI Meta belum menghasilkan pengembalian yang cukup kuat. Microsoft menunjukkan hasil yang sangat berbeda. Sahamnya naik sekitar 7%–8% dalam perdagangan setelah pasar tutup setelah pendapatan Azure tumbuh 43% pada kuartal IV. Perusahaan juga mempertahankan proyeksi free cash flow positif untuk tahun fiskal 2027 meskipun CapEx mencapai sekitar $175 miliar. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pasar masih dapat menerima belanja AI yang sangat besar selama pertumbuhan pendapatan dan arus kas mampu membenarkannya.

Pasar Asia bergerak beragam, sementara KOSPI masih menghadapi krisis likuiditas. Nikkei 225 naik sekitar 1% hari ini dan memulihkan sebagian penurunan sebelumnya. Namun, KOSPI turun sekitar 1,1% setelah jatuh lebih dari 10% pada awal pekan dan kembali turun 6% dalam dua sesi berikutnya. Gejolak tersebut mendorong intervensi regulator Korea Selatan, termasuk pembatasan ETF dengan leverage yang terkait Samsung dan SK Hynix. Saham SK Hynix kembali turun sekitar 6% hari ini meskipun mencatatkan hasil keuangan yang sangat kuat. Laba operasionalnya melonjak 557% menjadi 60,5 triliun won, tetapi masih berada di bawah ekspektasi analis. Hasil tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa valuasi sektor memori sudah terlalu tinggi.

Samsung menjadi titik terang di tengah tekanan terhadap sektor memori. Divisi semikonduktor perusahaan mencatatkan kenaikan laba sekitar 250 kali lipat berkat permintaan memori berbasis AI. Laba operasional mencapai sekitar 89,2–89,5 triliun won atau sekitar $62 miliar. Angka tersebut melampaui proyeksi pasar di kisaran 79,3–88,1 triliun won. Samsung juga menandatangani kontrak pasokan chip dengan Broadcom senilai lebih dari $200 miliar hingga 2030. Perusahaan sedang menyelesaikan kesepakatan jangka panjang dengan lima pelanggan pusat data terbesar. Kontrak tersebut memberikan visibilitas pendapatan yang lebih kuat meskipun volatilitas pasar masih tinggi. Saham Samsung naik lebih dari 7% setelah pengumuman tersebu