Pada sesi terakhir minggu ini, US100 naik 0,12%, mencoba melanjutkan penguatan dan menahan tekanan dari narasi potensi koreksi saham teknologi serta ketidakpastian di pasar tenaga kerja.

Pasar saham kini memasuki musim earnings, dengan laporan dari raksasa teknologi AS dijadwalkan akhir bulan ini — Microsoft, Meta Platforms, dan Alphabet pada 29 Oktober, diikuti Apple dan Amazon pada 30 Oktober. Akibatnya, volatilitas di Nasdaq kemungkinan meningkat, karena investor akan mencermati laporan tersebut untuk menilai apakah reli AI sudah terlalu cepat melampaui valuasi, atau justru momentum pertumbuhan pasar masih mampu membenarkan level valuasi tinggi saat ini.

Investor tak hanya menantikan data makro AS berikutnya — untuk mencari bukti ketahanan ekonomi — tetapi juga perkembangan hubungan dagang antara Beijing dan Washington. Di Korea, Donald Trump dijadwalkan bertemu Xi Jinping, dan sinyal terbaru dari kedua negara terkait pembatasan ekspor serta pengawasan bisnis menjadi bentuk uji kekuatan jelang kemungkinan kesepakatan dagang final.

Secara teknikal, prospek US100 terlihat konstruktif. Indeks ini bergerak dalam kanal harga naik dan saat ini “tertahan” di sekitar pertengahan kisaran, dekat 25.300 poin. Level-level penting yang perlu diperhatikan:

EMA 50 (garis oranye) – mengukur momentum jangka pendek, masih mendukung tren naik.

EMA 200 (garis merah) – berfungsi sebagai support kuat beberapa minggu terakhir.

25.000 poin – menjadi area kunci yang perlu dipertahankan.

Jika The Fed benar-benar memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada 29 Oktober, hal ini akan menjadi katalis positif bagi saham-saham teknologi dan indeks US100 secara keseluruhan.



