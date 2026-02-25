Hari ini, perhatian investor hampir sepenuhnya beralih ke Wall Street. Fokus utama tertuju pada laporan keuangan Nvidia, yang akan dirilis setelah penutupan sesi perdagangan AS. Pasar telah memperhitungkan kuartal rekor, penjualan yang kuat, dan—yang terpenting—panduan ke depan yang sangat optimistis.
US100 (interval D1)
Setiap “cela” dalam laporan tersebut dapat memberi ruang bagi penjual untuk kembali mengendalikan indeks ekuitas—ruang untuk kekecewaan dalam rilis kuartalan hari ini sangat terbatas. Futures Nasdaq 100 naik hampir 0,3% sekitar pukul 09:30 waktu Polandia dan mendorong indeks menembus level 25.000 poin.
Indeks saat ini diperdagangkan di dekat retracement Fibonacci 38,2% dari impuls penurunan terakhir. Penembusan berkelanjutan di atas level ini—dan pergerakan melewati 25.150—dapat membuka jalan menuju 25.550, di mana retracement 61,8% berada. Namun demikian, sulit mengharapkan pergerakan yang benar-benar tegas sebelum Nvidia mempublikasikan hasilnya.
Perlu dicatat, indeks masih relatif dekat (sekitar 600 poin) dari EMA200 harian (garis merah), yang menunjukkan tekanan pasar masih cukup tinggi. Wall Street sempat bernapas lega kemarin setelah Anthropic mengumumkan sejumlah kemitraan strategis dengan perusahaan software besar AS, termasuk Spotify dan Salesforce, yang meredakan kekhawatiran akan “disrupsi total” terhadap model bisnis mereka.
Hal ini mendorong investor kembali pada skenario di mana perusahaan mengintegrasikan AI ke dalam produk mereka, alih-alih bersaing langsung dengan teknologi tersebut di pasar yang sama. Namun, jika kekhawatiran tersebut kembali muncul setelah laporan NVDA hari ini, area 24.400 terlihat sebagai uji krusial bagi tren bullish dan zona support penting yang sebelumnya menjadi titik pantul pada awal Februari.
Secara keseluruhan, level support utama berada di 24.750 (retracement Fibonacci 23,6%, diperkuat oleh reaksi harga terbaru—lower wicks pada sembilan candle terakhir) dan 24.400 (EMA200). Sementara itu, resistensi utama berada di 25.500, di mana retracement 61,8% bertepatan dengan EMA50 (garis oranye).
