Jane Street merupakan salah satu perusahaan proprietary trading dan market maker terbesar di dunia, dengan spesialisasi dalam analisis kuantitatif serta aktivitas tinggi di pasar derivatif. Kompleksitas strategi, skala operasi, serta budaya organisasinya yang khas menjadikannya sebagai “legenda” di pasar keuangan global. Dalam beberapa hari terakhir, perusahaan ini kembali menjadi sorotan terkait tuduhan regulator yang serius dan proses litigasi.

Pada musim panas 2025, regulator India, SEBI, mengeluarkan perintah sementara terhadap entitas yang berafiliasi dengan Jane Street, yang secara praktik membatasi akses mereka ke pasar lokal. SEBI menuduh adanya skema eksploitasi mikrostruktur pasar pada hari jatuh tempo instrumen — melalui arus order agresif pada komponen indeks Bank Nifty dan/atau kontrak futures, yang kemudian diikuti dengan realisasi keuntungan di pasar opsi. Regulator menyebutkan sekitar USD 567 juta sebagai jumlah dugaan “keuntungan tidak sah” yang hendak diamankan. Penting untuk ditegaskan bahwa tahap ini masih berupa tuduhan dalam proses awal, bukan keputusan final yang mengikat secara hukum.

Perhatian yang lebih besar muncul dari gugatan yang diajukan di Amerika Serikat pada 23 Februari 2026 oleh administrator proses likuidasi Terraform Labs. Gugatan tersebut memuat tuduhan penggunaan informasi material nonpublik serta praktik front-running terhadap aksi terkait likuiditas dalam ekosistem TerraUSD/LUNA pada Mei 2022. Teori hukum yang diajukan menyatakan bahwa tindakan tersebut mempercepat dan memperdalam krisis yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya proyek tersebut. Jane Street secara terbuka membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya tidak berdasar serta oportunistik, seraya menegaskan bahwa kerugian investor terutama disebabkan oleh dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan oleh manajemen Terraform.

Keruntuhan Terraform sendiri merupakan peristiwa kompleks yang menjadi bagian dari konteks lebih luas krisis likuiditas dan deleveraging pasar kripto pada 2022, yang kemudian diikuti oleh runtuhnya FTX. Munculnya keterkaitan Jane Street dalam perkara ini, ditambah fakta bahwa sebagian dokumen gugatan disunting (redacted), memicu spekulasi di komunitas kripto dan gelombang teori konspirasi. Namun, spekulasi tersebut bukanlah bukti dan harus dipisahkan dari fakta prosedural yang tersedia.

Untuk saat ini, penting untuk membedakan kedua perkara tersebut: di India, terdapat proses regulator pada tahap sementara yang berfokus pada pengamanan aset terkait dugaan praktik pada hari jatuh tempo; sementara di Amerika Serikat, terdapat sengketa perdata terkait dugaan penggunaan informasi nonpublik pada momen krusial bagi Terra/LUNA.

Gambaran akhir akan sangat bergantung pada pembuktian dan keputusan regulator maupun pengadilan. Oleh karena itu, kesimpulan yang bersifat final sebaiknya dihindari hingga proses hukum berkembang lebih lanjut.